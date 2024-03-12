«راحت عليكي يصوابع زينب».. طريقة عمل صوابع جيجي الجديدة.. اعمليها واستمتعي بأفضل طعم..!!

صوابع جيجي هي حلوى عصرية لذيذة اكتسبت شهرة واسعة في الآونة الأخيرة، وباتت من الحلويات المفضلة في المناسبات والأعياد، تعرف بطعمها المميز وقوامها الهش، وتقدم بأشكال وألوان متنوعة تناسب جميع الأذواق، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل صوابع جيجي التي لاقت انتشارا كبيرا في الفترة القليلة الماضية وما هي مكونات عمل هذه الحلوى فقط تابعوا معنا.

مكونات صوابع جيجي

500 جرام دقيق. 250 مل حليب دافئ. 1 ملعقة كبيرة خميرة. 2 ملعقة كبيرة سكر. 1/2 ملعقة صغيرة ملح. 1/2 كوب زيت. 1 بيضة. 1 كوب زبدة باردة. حشوة حسب الرغبة (كريمة شوكولاتة، فستق حلبي، مكسرات).

خطوات التحضير

العجينة: تخلط الخميرة والسكر مع الحليب الدافئ وتترك 10 دقائق حتى تتفاعل

يضاف الدقيق والملح والزيت والبيض إلى خليط الخميرة، ويُعجن الخليط جيداً حتى يصبح ناعمًا ومتماسكًا.

تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق على شكل مستطيل، وتُدهن بالزبدة الباردة المقطعة إلى شرائح.

تطوى العجينة على شكل ظرف، وتُفرد مرة أخرى، وتُدهن بالزبدة، وتُطوى على شكل ظرف، وتكرر العملية 3 مرات.

تترك العجينة ترتاح في الثلاجة لمدة ساعة.

الحشو والتشكيل