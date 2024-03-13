“ابسط يا سيدي” صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.. الموعد وخطوات الاستعلام

صرحت وزارة التضامن الاجتماعي بشأن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الفئات الأكثر معاناة من فئات الشعب المصري، وهذا ما تستهدفه الدولة المصرية خلال مبادراتها في إعانة المواطنين بصرف إعاناتها المادية والدعم المالي كما يُصرف لمستفيدي مبادرة تكافل وكرامة التي تقتصر على أصحاب المعاشات والمتقاعدين وأيضًا الأسر من ذوى الطبقات المتوسطة والفقيرة وذلك بنية تحقيق حياة ذو جودة لهؤلاء المرادف لشعار تكافل وكرامة “حياة كريمة”.

صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس 2024

أقرت وزارة التضامن الاجتماعي بأنه على أتم الاستعداد لصرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 نظير تساؤل معظم المستفيدين لكثرة حاجتهم على ذلك الدعم خاصةً مع حلول شهر رمضان الكريم لتلبية احتياجاتهم الغذائية والواجبات الاجتماعية، وتجدر الإشارة بأن موعد صرف المعاشات في الموعد الرسمي المعلن عنه من قبل الوزارة خلال بضعة أيام على أن يكون في يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024، ومن الجدير بالذكر أن الجمعة عطلة أسبوعية فمن المتوقع أن يتم تبكير الصرف ليكون غداً الخميس الموافق 14 مارس 2024.

قيمة الزيادة الجديدة لمعاشات تكافل وكرامة 2024

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي قرارًا رسميًا بخصوص صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة حيث سيتم تطبيق زيادة إضافية لجميع المستفيدين من تلك المبادرة وذلك بموجب توجيهات الدولة المصرية بزيادة الدعم لتلك الفئة خاصةً بعد دخول شهر رمضان المبارك وعليه بأن الوزارة قد حسمت قيمة تلك الزيادة بنسبة 15% ليتمكن المستفيدين من الحصول عليها خلال صرف الرواتب المعيشية لهم.

الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة شهر مارس 2024

ولرغبة المستفيدين في الاستعلام عن صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس 2024، فقد أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الخطوات الواجب إتباعها ليتسنى لجميع المستفيدين الاستطلاع على قيمة الزيادة الجديدة حيال صرف الرواتب خلال بضعة أيام، وإليكم كافة الخطوات في النقاط التالية: