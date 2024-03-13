مسلسل العتاولة الحلقة 4 الرابعة بطولة احمد السقا وطارق لطفي.. خضر يخطف حنه من اجل معرفة السر

تم عرض الحلقة الرابعة من مسلسل العتاولة مؤخرًا والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا تميزت الحلقة الأولى بمشاهد مثيرة شهدتها أحداثها حيث تعرضت شخصية زينة لمحاولة اغتصاب تدور أحداث مسلسل العتاولة في إطار درامي يقع أحداثه في مدينة الإسكندرية حيث يتمتع أهلها بطابع خاص ولهجة مميزة وتتمحور القصة حول شخصية نصار التي يؤديها النجم أحمد السقا يظهر نصار كبطل تراجيدي يعاني من صعوبات في حياته ويمر بتجارب صعبة وتحديات تهدد استقراره وسعادته ومع ذلك يحاول نصار الحفاظ على نفسه وعلى إيجابيته في مواجهة تلك التحديات، حتى في أصعب الظروف.

مسلسل العتاولة الحلقة 4 الرابعة

من المقرر أن تبدأ أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل “لعتاولة الذي يجمع بين نخبة من نجوم الدراما المصرية مثل أحمد السقا وطارق لطفي في تمام الساعة 7 مساءا عبر قناة MBC مصر وسيتم إعادة عرض الحلقة في تمام الساعة 2 ظهرًا بالإضافة إلى ذلك سيتم بثه أيضا على قناة MBC مصر 2 حيث سيكون موعد عرضه الأساسي في تمام الساعة 9:30 مساءً مع إعادة عرضه في الساعة 3 عصرًا ولمن لا يمكنه متابعة الحلقة عبر التلفزيون يمكنهم مشاهدتها على منصة شاهد” الرقمية.

القنوات الناقلة لـمسلسل العتاولة

من المقرر عرض الحلقة الرابعة من مسلسل العتاولة الذي يقوم ببطولته كل من أحمد السقا وطارق لطفي في تمام الساعة السابعة مساءً عبر قناة MBC مصر مع إعادة العرض في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل كما سيتم عرضه على قناة MBC مصر 2 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا مع إعادة العرض في الساعة الثالثة عصرا بالإضافة إلى ذلك ستتاح الحلقة أيضا على منصة شاهد لمن لم يتمكنوا من متابعتها في الوقت المحدد عبر التلفاز.