الاسعار في الطالع.. حقيقة ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 2024/3/12 وفقاً للجنة التسعير التلقائي

مع التزايد المستمر للأسعار في هذه الفترة الأخيرة يقوم سائقي السيارات بالبحث يوميا عن أسعار البنزين والسولار اليوم بسبب قرار لجنة التسعير الذى نتج عن قرار البنك المركزي المصري في رفع الفائدة بقيمة ٦٪ وتحرير سعر الصرف، لذا تابع معنا وسوف نقوم بعرض اسعار الوقود وفقا لقرار لجنة التسعير.

أسعار البنزين والسولار اليوم

الان سوف نقوم بعض أسعار البنزين والسولار اليوم وتزامنا مع اقتراب موعد انعقاد لجنة التسعير الذى سوف يحدد مسار أسعار البنزين والسولار في مصر حيث تم تحديد سعر بيع منتجات البنزين وهى كالاتي:

سعر لتر بنزين ٨٠ اليوم بحوالي ١٠ جنيه تقريبا.

سعر لتر بنزين ٩٢ اليوم بحوالي ١١,٥جنيه تقريبا .

سعر لتر بنزين ٩٥ اليوم بحوالي ١٢,٥جنيه تقريبا .

سعر لتر السولار اليوم حوالي ٧,٢٥جنيه تقريبا.

سعر لتر الكيروسين اليوم حوالي ٨,٢٥جنيه تقريبا.

وبلغ سعر اسطوانة البوتاجاز إلى ٧٠ جنيه تقريباً.

موعد انعقاد لجنة التسعير اليومي

وبعد أن وضحنا الأسعار بعد زيادة الفائدة فمن المنتظر أن يتم انعقاد لجنة التسعير اليومي في خلال شهر مارس الجاري ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن أي تغيير في سعر الوقود ولكن حدث تغيير بسيط في أسعار الوقود نتيجة لزيادة سعر الفائدة لذا كما عرضنا الاسعار قبل الزيادة سوف نقوم بعرض الأسعار بعد الزيادة: