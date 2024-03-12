«بمميزات جبارة ومش هتلاقي زيه».. مواصفات هاتف Oppo A38 .. الأقوي في الفئة المتوسطة..!!

يعتبر هاتف Oppo A38 خيارا ممتازا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي بمواصفات عالية الجودة وأداء قوي، والذي يأتي بسعر مناسب مقارنة بالهواتف الأخرى في الفئة المماثلة، سيكون لهذا الهاتف دور كبير في جعل تجربة استخدام الهواتف الذكية أكثر سهولة وراحة للمستخدمين.

مواصفات هاتف Oppo A38

هاتف Oppo A38 هو أحدث هاتف ذكي من شركة Oppo، والذي يأتي بمواصفات عالية الجودة وأداء قوي يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.5 بوصة وبدقة عرض FHD+، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتازة للمستخدم.

كما يتميز الهاتف بتصميم أنيق وأنحف، مما يجعله سهل الاستخدام ومناسب للعديد من الأنشطة اليومية.

من حيث الأداء، يعمل هاتف Oppo A38 بمعالج MediaTek Helio G80 ثماني النوى، الذي يوفر أداء سلس وسريع للتطبيقات والألعاب.

كما يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائية بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مما يتيح للمستخدم تخزين العديد من الملفات والتطبيقات دون قلق من نفاد المساحة.

يأتي هاتف Oppo A38 أيضا بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة ColorOS 11.1، الذي يوفر تجربة استخدام سلسة وممتعة.

كما يتضمن الهاتف مجموعة واسعة من الميزات الإضافية مثل تقنية البصمة في الشاشة، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 18 واط، وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX586، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

مميزات أخري لهاتف Oppo A38