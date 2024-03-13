اعمليها ومتشتريهاش: أسرار نجاح الكنافة بالقشطة الكدابة بالخطوات

الكنافة بالقشطة، أو الكنافة بالمهلبية من أطباق الحلويات الأساسية فى رمضان لذلك تبحث كل ربة منزل على تحضيرها باختلاف طرق التقديم ولاكن تواجه صعوبات وقلق وتذهب إلى شرائها من المحلات اليوم ومن خلال موقعنا البديل نقدم لكم طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة بأسرار المحلات للحصول على طعم شهى ولذيذ لتزين سفرتك بأشهى الحلويات الرمضانية.

طريقة عمل الكنافة مثل المحلات، الكنافة بالقشطة لا تستغرق الكثير من الوقت ولا الجهد فى التحضير ولاكن يجب فقط الإنتباه على بعض الخطوات أثناء التحضير للحصول على كنافة بالقشطة زى المحلات وأهمها الشربات أو ( الشيرة كما يطلق علية البعض).

طريقة عمل كنافة بالقشطة الكدابة

حلويات رمضان أهمها الكنافه ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة كنافة بالقشطة الكدابة، كنافة بالمانجو، كاسات الكنافة مع كريم شانتية، كنافة النابلسيه، ولاكن اليوم سوف نقدم لكم كنافة بالقشطة الكدابة بالمقادير والخطوات.

مقادير كنافة بالقشطة الكدابة

نص كيلو من الكنافة.

عدد 2 كوب حليب(لبن).

عدد2 معلقة كبيرة من نشا.

نص كوب قشطة.

معلقة صغيرة من فانليا.

بودرة كريم شانتية اختيارى.

سمن بلدى.

مقادير الشربات ( كوب من الماء- 2 كوب سكر- عصير ليمون-فانليا اختيارى- ربع معلقة سمن بلدى اختيارى).

خطوات تحضير كنافة الكدابة

يجب قبل تحضير كنافة بالقشطة الإنتباه إلى أن يفضل أن الكنافة تكون مثلجة لتسهل فى التقطيع، كما أن الشربات يكون خفيف وساخن، والقشطة غير ثقيلة قوام مناسب.

يجب فى البداية نحضر وعاء غويط ونبدأ فى تقطيع الكنافة بالأيدي جيدا ثم نضع عليها سمن ونستمر فى الفرك والتقطيع حتى نتأكد أن كمية الكنافة تم وضع سمن عليها. ثانيا نبدأ فى تحضير القشطة الكدابة نضع وعاء على نار ونضع خليط اللبن( حليب) المذاب به مقدار نشا على البارد أولا، ثم نضع مقدار القشطة والفانليا ونقلب على نار هادئة حتى نصل إلى القوام المناسب. يتم تحضير الشربات بوضع الماء على النار وبه مقدار السكر ونقلب وننتظر حتى الغليان نضع عصير ليمون ويجب الإنتباه شربات خفيف. نحضر صنية الفرن ونضع نصف مقدار الكنافة ونضغط جيدا ثم نضع مقدار القشطة الكدابة ونبدأ فى وضع باقى كمية الكنافة برفق وتدخل الفرن حتى يصبح لون ذهبى. وأخيرا نضع الشربات الساخن .

وبذلك نكون أوضحنا ما يتم التساؤال عنة كيف أعمل الشربات، هل شربات كنافة ثقيل أم خفيف، مع طريقة عمل كنافة بالقشطة.