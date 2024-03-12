“مين عليه الدور” ضيف الحلقة الثانية رامز جاب من الاخر رمضان 2024 ومواعيد العرض والإعادة على mbc مصر

ضيف الحلقة الثانية رامز جاب من الاخر، شهدت الحلقة الأولى من برنامج رامز جلال في رمضان 2024 تواجد النجم أحمد السقا والنجم باسم سمرة وشهدت الحلقة مجموعة من المقالب الرائعة، وأصبح الجميع الآن يبحث ويرغب في معرفة ضيف الحلقة الثانية رامز جاب من الاخر ليوم 2 رمضان 2024 خاصة بعد أن حققت الحلقة الأولى من البرنامج نجاح عالي جداً بعد أن كان الجميع قد ظن أن برامج رامز جلال في المقالب انتهت إلا أن الجميع بعد مشاهدة أول حلقة عادت إليه الثقة وأصبح الجميع ينتظر بقية حلقات البرنامج.

ضيف الحلقة الثانية رامز جاب من الاخر

تشير التسريبات إلى أن ضيف الحلقة الثانية رامز جاب من الاخر هم “حسن شاكوش” المطرب الشعبي المعروف وطليقته “ريم طارق”، ولكن كل هذه توقعات حيث تقوم قناة إم بي سي مصر الناقل الحصري للبرنامج بإعلان الضيوف قبل بدء الحلقة بنصف ساعة فقط وذلك عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع أن تكون هذه الحلقة مثيرة جداً حيث تقوم فكرة البرنامج على جلب ضيفين بينهم مشاكل وخلافات على الهواء ويقوم بعمل المقلب، وهناك عدد كبير جداً من الضيوف الذين ظهروا في البرومو الخاص بالبرنامج ومن بينهم:-

عبد الناصر زيدان.

حمادة هلال.

ميرهان حسين.

أحمد حسام ميدو.

إمام عاشور.

حسين الشحات.

كهربا.

سمية الخشاب.

حمدي المرغني.

وغيرهم.

موعد عرض الحلقة الثانية رامز جاب من الاخر

من المقرر أن يتم عرض الحلقة الثانية من برنامج رامز جاب من الاخر في تمام الساعة 06:05 بعد أذان مغرب اليوم الثاني من رمضان 1445 على أن تكون إعادة الحلقة الساعة 01:00 بعد منتصف الليل، وذلك عبر شاشة قناة mbc إم بي سي مصر والتي يأتي التردد الخاص بها كالآتي:-