ازازتين زيت وكيس سكر زيادة!.. اعرف السن المطلوب لاضافة المواليد علي بطاقة التموين لزيادة نصيبك “الخير هيبقي عندك بالكوم”

لقد تلقت وزارة التموين طلبات من العديد من المواطنين الراغبين في اضافة أبنائهم غير المقيدين على البطاقة من عدة مديريات التموين في المحافظات، وتساؤلات منهم حول السن المطلوب لاضافة المواليد، ولقد أكدت الوزارة أنها تستهدف الأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين بحد أقصى أربع أفراد، و نتعرف معكم على الشروط المطلوبة وكيفية تسجيل الأبناء غير المقيدين على البطاقة التموينية من خلال السطور القادمة.

السن المطلوب لاضافة المواليد

صرحت وزارة التموين علي وجود شروط لاضافه المواليد على البطاقات التموينية لهذه الفئات وهي كما يلي:

ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات، وهذا هو السن المطلوب لاضافة المواليد.

تتضمن اسم صاحب البطاقة والرقم القومي ورقم البطاقة التموينية وعدد افراد البطاقة والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية.

ان يقل الدخل الشهري أو المعاش عن الحد الأدني للأجور هو 3500 جنيه.

تقوم المديريات ارسال طلبات إضافة المواليد على البطاقات التموينية والكشوف والمستندات أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية الى ديوان عام وزارة التموين.

موعد إضافة المواليد على بطاقات التموين

ينتظر وزير التموين الموافقة من جهة مجلس الوزراء وإقراره في الموازنة العامة الجديدة للدولة،وسيكون من المفترض فتح باب إضافة المواليد بعدها مباشرة، وسوف يتم إقرار الموازنة العامة الجديدة خلال شهر يوليو القادم، وقيل أن مسألة اضافه المواليد مرهون بقرار بند إضافي لإضافة هذه المواليد في الموازنة المتعلقة من وزارة التموين لعام 2024.

كيفية اضافة المواليد على بطاقة التموين

تعرفنا علي السن المطلوب لاضافة المواليد على بطاقة التموين، لذلك يمكن القيام باضافة المواليد عبر موقع دعم مصر التمويني المتوفر من قبل وزارة التموين من خلال اتباع الخطوات التالية: