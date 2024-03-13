“ضاعف حسناتك” جدول ختم القرآن في رمضان 2024 مرة أو أكثر طوال الشهر المبارك

جدول ختم القرآن في رمضان 2024، يتسابق المسلمون فيما بينهم في التعرف على جدول ختم القرآن في رمضان 2024، ذلك الشهر المبارك الذي تتنزل فيه رحمة الله سبحانه وتعالى وليلة القدرة التي تعادل الألف سنة كما قال الله عز وجل نظير لعظمتها وتجليات آيات الله والذي تظهر بحلوله من تصفيد الشياطين ليعم الهدوء والسكينة والطمأنينة في نفوس المسلمين، لذا يحرصوا على على عقد النية بختام القرآن الكريم بنية التخلص من الذنوب والقرب من الله بفعل الطاعات والأعمال الصالحة، وفي صميم هذا الموضوع سنطلعكم عليه عبر السطور التالية

جدول ختم القرآن في رمضان 2024

يتنافس المسلمون بالتسابق على عمل جدول ختم القرآن في رمضان 2024 حتى يتمكنوا من القيام بعدة ختمات للقرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك ليتضاعف أجرهم في هذا الشهر الذي حل علينا منذ يومين، والذي فيه تتدافع الأمة الإسلامية إلى التحلي بالفضائل والعمل على تزكية النفس بتركها للمعاصي والحرص على المواظبة على الطاعات قربًا من الله عز وجل ومخافةً من العذاب الأليم، ونتيجة لتزايد معدلات البحث حول جداول ختام القرآن الكريم، فقط عليكم إتباع ما يلي:

ختمة القرآن مرة واحدة: عليك بقراءة عدد 4 صفحات عقب كل صلاة.

ختمة القرآن مرتين: عليك بقراءة عدد 8 صفحات دبر كل صلاة.

ختمة القرآن ثلاث مرات: عليك بقراءة عدد 12 صحة دبر كل صلاة.

ختمة القرآن أربع مرات: عليك بقراءة عدد 16 صفحة دبر كل صلاة.

ختمة القرآن خمس مرات: عليك بقراءة عدد 20 صفحة دبر كل صلاة.

كم صفحة تقرأ في اليوم لختم القران في شهر رمضان

يمكن جدول ختم القرآن في رمضان 2024 مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك طوال الشهر المبارك حيث يمكن قراءة عدد صفحات بعد كل صلاة كالآتي:-