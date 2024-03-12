“اللهم ردنا إليك ردًا جميلًا”.. دعاء ثاني أيام شهر رمضان 2024 مكتوب وأفضل أدعية قصيرة

بحلول اليوم الثاني من رمضان، بات البحث كثيرًا عن دعاء ثاني أيام شهر رمضان 2024، وهذا يدل على شدة حرص المسلمون على رفع أيديهم لله – عز وجل- داعين طالبين منه الخير والبركة والجبر في الدنيا والفوز بالجنة، حيث كل يوم من أيام هذا الشهر المبارك تحمل ساعات يستجيب فيها الله تعالى لدعاء عباده، فاحرصوا يا معشر المسلمين على اغتنام هذا الشهر العظيم.

دعاء ثاني أيام شهر رمضان 2024

لا يجب أن تغفل عن التضرع لله – عز وجل- بالدعاء في هذه الأيام المتفرجة، وفيما يلي دعاء ثاني أيام شهر رمضان 2024:

اللهم ردنا إليك ردًا جميلًا.

اللهم اكتبنا في هذا الشهر الكريم من الذين تغشاهم رحمتك وغفرانك.

اللهم اجعلنا من الفائزين بشهر رمضان المبارك.

اللهم اجعل كل حرف نقرؤه من القرآن الكريم في هذا الشهر العظيم شافعًا لنا يوم القيامة.

اللهم قوني في هذا اليوم على إقامة أمرك، وأذقني حلاوة ذكرك، وأوزعني أن أشكر نعمتك على.

اللهم اجعله يوم تفتح فيه أبواب الخير والبركة، واجعله بداية لأقدار جميلة جابره لقلوبنا.

اللهم أصلحني في الدنيا لأفوز فوزًا عظيمًا بالآخرة.

اللهم بلغنا ليلة القدر وأعنا على قيامها إيمانًا واحتسابًا لوجهك الكريم.

اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وتولنا يا كريم في من توليت.

اللهم بارك لنا ولجميع المسلمين بصوم شهر رمضان الفضيل.

أدعية قصيرة لثاني أيام شهر رمضان 2024

إذا كنت تبحث عن دعاء ثاني أيام شهر رمضان 2024 قصير، فإليك بعض من أجمل الأدعية القصيرة: