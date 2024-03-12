لحظة بلحظة آخر تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت…الحالة لا تزال خطرة

في ضوء المتابعة لآخر تطورات الحالة الصحية للاعب نادي مودرن فيوتشر أحمد رفعت، والذي سقط بصورة مفاجأة على أرض الملعب ودون الاشتراك مع أحد خلال مباراة فريقه أمس الإثنين مع نادي الاتحاد السكندري، أوضح مصدر طبي أن الوضع لا يزال خطرا وأن حالة اللاعب صعبة حيث تم وضعه على أحد أجهزة التنفس الصناعي داخل غرفة العناية المركزة، كما قرر الأطباء والفريق المعالج عدم نقل اللاعب أحمد رفعت إلى أي مستشفى آخر إلا بعد تحسن حالته واستقرارها لخطورة الأمر، وأضاف مصدر طبي بالمستشفى أن الوعي قد عاد للاعب لكن بنسبة منخفضة.

أحمد رفعت ولحظة السقوط المفاجئ

وخلال مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري في الدوري العام المصري مساء أمس، فوجئ الجميع بسقوط أحمد رفعت لاعب فيوتشر في الدقيقة 91 من المباراة، ودون أي تدخل أو التحام وفقدانه الوعي والنطق تماما.

حيث هرع اللاعبون والطواقم الطبية على الفور إلى اللاعب لمحاولة فهم سبب سقوطه المفاجئ، فيما طالبت جماهير الاتحاد السكندري الموجودة بالإستاد الحكم بإنهاء المباراة على الفور.

لاعبو الاتحاد وفيوتشر يتوجهان للاطمئنان على حالة أحمد رفعت

وفور انتهاء اللقاء انتقل لاعبو الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر إلى المستشفى التي نقل لها اللاعب للاطمئنان على أحمد رفعت.

بيان رسمي من نادي فيوتشر بشأن أحمد رفعت

كما أصدر نادي مودرن فيوتشر بيانا رسميا كشف خلاله أحدث المستجدات والتطورات الأخيرة لحالة صانع ألعاب الفريق أحمد رفعت.

ونص البيان: “يتابع حاليا نادي فيوتشر في حالة القلق والحزن الحالة الصحية لنجم فيوتشر أحمد رفعت عقب سقوطه بشكل مفاجئ خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري بالدوري العام”.

توقف عضلة القلب لأكثر من ساعة

وتابع البيان: لقد عانى أحمد رفعت من توقف عضلة القلب لمدة تتجاوز الساعة الكاملة على الرغم من العديد من محاولات الإنعاش التي قام بها الطاقم الطبي في مستشفى زمزم القريبة من الملعب قبل أن تتحسن الأمور نسبيا وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا تزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة.

من الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد رفعت من مواليد عام 1993 وتحديدا في 20 يونيو، ويلعب رفعت مع نادي فيوتشر ومنتخب مصر في مركز الجناح وسبق وأن لعب بصفوف العديد من الأندية منها إنبي والزمالك والمصري.