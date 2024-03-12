ألحق سجل.. وزارة العمل المصرية توضح خطوات التقديم في منحة العمالة الغير منتظمة ٢٠٢٤

التسجيل في العماله الغير منتظمه، وزارة العمل المصرية بتوضيح مجموعه من الخطوات التي يجب ان يتبعها المواطن حتى يستطيع التسجيل به، ووضحت مجموعه من الفئات التي تستهدفها تلك المنحة، كما وضحت مجموعة من التحذيرات والتنبيهات التي يقع بها الأنسان ويصبح عرضه للنصب.

التسجيل في العمالة الغير منتظمة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن منحة خطوات التسجيل في العمالة الغير منتظمة، فالجدير بالذكر بأن سبب منحها للمواطنين فيروس كوفيد الذي تسبب في أعطال كبيرة منها عدم الالتزام بشكل طبيعي في العمل، ولكي تتمكن من التسجيل في منحة الألف جنية قم باتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل من خلال الرابط.

أنقر على خانة إنشاء حساب جديد. اضغط على كلمة تسجيل المنحة الخاص بالعاملين غير المنتظمين. قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك. كما يجب أن تقوم بتحديث جميع المعلومات الخاصة لوظيفتك ورقمك التأميني الخاص بك. قم بكتابة بيانات السكن. ادخل تاريخ ميلادك. كما يجب توضيح موقفك التأميني، حتى تستطيع التقديم في العمالة الغير منتظمة. قم بإدخال الاسم والاسم الرابع ومهنتك، حتى تستكمل بيانات التسجيل. ادخل الموقف التجنيدي. قم بإدخال الحالة الاجتماعية والعنوان ورقم موبايلك.

الخدمات المُقدمة للعمالة غير المنتظمة

هناك العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل أهمها دعم العمالة الغير منتظمة، الجدير بالذكر أن وزارة العمل أعلنت بأنها ستُرسل رسائل على هواتف لمواطنين توضح بح جميع الخدمات المُقدمة للعمالة غير المنتظمة.

حذرت أيضاً على عدم الانسياق وراء الصفحات والرسائل النصية، التي تتواصل معهم، حيث ترسل للمواطنين معلومات وبيانات غير صحيحة أو تقوم بالاتصال وإرسال رسائل نصية من أرقام عادية.