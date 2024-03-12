“17 حلقة كاملة !!“ حقيقة عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني في رمضان 2024

يتساءل عدد كبير من المشاهدين عن حقيقة عدم وجود مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني ضمن قائمة المسلسلات لهذا العام وذلك بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول من المسلسل، ووفقا لما أعلن عنه المخرج محمد سامي أن وجود جزء ثاني للمسلسل كان أمر صعب ولكن كان ذلك باقتراح من المنتج محمد السعدي، سوف نقدم لكم حقيقة تأجيل الجزء الثاني من المسلسل.

مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني

وفقا لما صرح عنه محمد سامي لبعض المصادر الإخبارية أنه تم تأجيل عرض الجزء الثاني من المسلسل لرمضان القادم 2025 وذلك لأنه يريد أن يقدم عمل ناجح ويخشى من أن يكون الموسم الثاني أقل كفاءة من الموسم الأول، كما ذكر محمد سامي أنه تم التوقف عن العمل بعد أن قام بكتابة 17 حلقة من المسلسل.

أحداث مسلسل جعفر العمدة الموسم الثاني

تدور قصة المسلسل حول قصة المعلم جعفر العمدة والذي يقوم بقتل ابن عمه، وهو متزوج من 4 سيدات ومن ضمنهم بنت عمه شقيقة الشخص الذي قام بقتله والتي سوف تقوم اختطاف ابنه من زوجته الأولى وسوف يتم إطلاق شائعة بأن ذلك الطفل قد توفى ولكن بعد مرور 19 عام سوف يكتشف المعلم جعفر بإيجاد ابنه والذي سوف يكون سيف صديقه منذ زمن طويل.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في المسلسل باقة مميزة من الممثلين ومن أبرزهم: