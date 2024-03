مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3 الثالثة HD بطولة أمير كرارة وموعد الاعادة والاعادة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3 الثالثة HD يعتبر واحدا من الأعمال المنتظرة ضمن قائمة مسلسلات رمضان لعام 2024 حيث يجمع نخبة من النجوم البارزين في الساحة الفنية المصرية يضم الطاقم الفني للمسلسل كل من أمير كرارة وأحمد رزق وسيد رجب وميرنا جميل محمد لطفي وتامر نبيل وصفاء الطوخي ملك قورة ورحاب الجمل وإيناس كامل وعايدة رياض وأحمد فؤاد سليم وأحمد عبد الله ومصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين المتميزين يأتي هذا المسلسل بتأليف مشترك من بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد ويتولى إخراجه أحمد نادر جلال بينما تقوم شركة سينرجي بإنتاجه ويعد بيت الرفاعي قصة درامية مليئة بالإثارة والتشويق تتناول قضايا اجتماعية وإنسانية متعددة، وتقدم للجمهور محتوى تلفزيوني مميز يجذب اهتمام الجماهير.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3 الثالثة HD

تتمحور قصة مسلسل بيت الرفاعي حول مجموعة من الصراعات العائلية المرتبطة بالميراث وإدارة الأعمال التجارية الخاصة بهم. يستعرض البرومو قصة اثنتين من العائلات حيث تمتلك كل منهما منزلًا كبيرا في نزلة السمان يدخل الممثل أمير كرارة في صراع مع ابن عمه الذي يؤدي دوره أحمد رزق، من أجل السيطرة على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وأعمالهم التجارية تتعقد الأمور عندما يورط كرارة نفسه في قضية قانونية مما يجعله ملاحقا قانونيا بينما يسعى في الوقت نفسه للانتقام لمقتل والده. هذه السلسلة من الأحداث الدرامية المشوقة تعكس الصراعات الداخلية في الأسرة والصراعات القانونية التي يمكن أن تنشأ نتيجة لأفعالهم.

مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي

يتم بث المسلسل على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءا مع عرض الحلقة مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا وتكرر الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة التاسعة والخمسة وأربعين دقيقة صباحًا ويتم عرض المسلسل أيضا على قناة ON Drama في تمام منتصف الليل، مع إعادة البث في الساعة السادسة صباحا ومن ثم في الساعة الرابعة والنصف مساءا بالإضافة إلى ذلك يتاح للمشاهدين مشاهدة المسلسل عبر منصة Watch iT مما يتيح لهم الوصول إليه في أي وقت يرونه مناسبا دون الحاجة إلى انتظار مواعيد البث المحددة.