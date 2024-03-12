دراما مصرية وخليجية.. تردد قناة ابو ظبي دراما الجديد لمشاهدة مسلسلات رمضان 2024

قناة “أبو ظبي دراما” تحظى بشعبية كبيرة في دول الخليج، مع انطلاق شهر رمضان الكريم، يتزايد الاهتمام بالبحث عن الترددات الفضائية التي تعرض عليها مسلسلات هذا الشهر الفضيل، وقد شهد البحث عن تردد قناة أبوظبي دراما لعام 2024 زيادة ملحوظة، لمعرفة ما تقدمه من مسلسلات وبرامج خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى مواعيد عرضها، ولذلك نقدم لكم تردد قناة أبو ظبي الأولى الجديدة على جميع الأقمار الصناعية لتتمكنوا من متابعة مسلسلات رمضان .

تردد قناة ابو ظبي دراما الجديد

تعد قناة أبو ظبي دراما واحدة من أقوى القنوات الفضائية في منطقة الخليج حيث تعرض عليها أقوى المسلسلات الخليجية والمصرية حصريا خلال شهر رمضان الكريم في القوائم التالية ، سنوضح لك تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة

تردد قناة ابو ظبي دراما الجديد 2024 علي نايل سات

جودة القناة HD.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب رأسي.

معامل تصحيح الخطأ 4\3.

التردد 12226.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة ابو ظبي دراما الجديد 2024 علي عرب سات

جودة القناة HD.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب رأسي

معام تصحيح الخطأ 4\3.

التردد 11804.

أهم مسلسلات رمضان 2024 التي تعرض علي قناة أبو ظبي

مسلسل بدون سابق إنذار.

مسلسل الكبير أوي.

مسلسل المعلم.

مسلسل إمبراطورية ميم.

مسلسل مليحة.

مسلسل بيت الرفاعي.

مسلسل صيد العقارب.

مسلسل بابا جه.

مسلسل صدفة.

مسلسل حق عرب.

مسلسل جودر.

مسلسل فراولة.

مسلسل عتبات البهجة.

مسلسل سر إلهي.

مسلسل الحشاشين.

طريقة ضبط القناة علي جهاز الاستقبال

بعد معرفة التردد الذي تبث عليه القناة على النايل سات وعرب سات، يمكنك ضبط القناة على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية