متي يعرض؟! مسلسل كوبرا بطولة محمد إمام في رمضان 2024 على mbc مصر

مع انطلاق موسم المسلسلات الرمضانية لعام 2024 يترقب عشاق الدراما العربية عرض مسلسل كوبرا الذي يقدمه النجم محمد عادل إمام وقد تم الإعلان عن مواعيد عرضه والمواعيد المحددة للإعادة إضافة إلى القنوات التي ستقوم بنقله تم عرض الحلقة الأولى من المسلسل في أول أيام شهر رمضان المبارك ليشعل حماس المشاهدين ويجذب انتباههم بقصته المشوقة وأداء النجم محمد عادل إمام ومن المتوقع أن يتابع الجمهور مسلسل كوبرا على مدار الشهر الفضيل حيث من المقرر عرض الحلقة الثانية في اليوم الثاني من شهر رمضان ليستمتع المشاهدون بتطورات الأحداث ومغامرات الشخصيات الرئيسية.

مسلسل كوبرا بطولة محمد إمام

تم الكشف عن جدول العروض للمسلسل الشهير كوبرا الذي يقدمه الفنان المتألق محمد عادل إمام حيث تم تحديد المواعيد الرسمية لعرضه وإعادته من المقرر أن يتم بث الحلقات الجديدة من المسلسل كل يوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر على قناة MBC مصر وتأتي الإعادة في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل على قناة MBC وان السعودية مما يمنح الجمهور فرصة إضافية لمتابعة الحلقات التي فاتتهم في العرض الأول من المتوقع أن يشهد المسلسل إقبالا كبيرا من الجمهور نظرا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الفنان محمد عادل إمام.

القنوات الناقلة لمسلسل كوبرا

تم الكشف عن القنوات التي ستنقل مسلسل الكوبرا الذي يُعدّ من أبرز الأعمال المنتظرة للنجم محمد إمام خلال شهر رمضان المبارك أعلنت مجموعة قنوات MBC عن نيتها بث مسلسل الكوبرا ضمن قائمة المسلسلات التي ستعرضها خلال الشهر الفضيل وقد أُعلن مسبقاً أن منصة شاهد VIP ستقوم بعرض المسلسل بشكل حصري خلال شهر رمضان تم الإعلان مسبقاً عن مواعيد عرض مسلسل الكوبرا خلال بداية الموسم الدرامي لشهر رمضان المبارك لعام 2024 حيث تم توضيح القنوات الناقلة للمسلسل بجانب إبراز مواعيد بثه ومواعيد الإعادة أيضاً.