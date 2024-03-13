طالع المستفيدين.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الوجبة الأخيرة مظلتي spa.gov.iq/umbrella

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة هي محل بحث المواطنين والمواطنات المتقدمين في البرنامج، برنامج الحماية الذي تقدمه العمل العراقية وتعمل من خلاله على مساعدة أقل الأسر دخلًا في دولة العراق، حيث تأمين مبلغ شهري بقيمة 450 ألف دينار عراقي للمستفيدين، بجانب منحة للطلبة والطالبات من أبناء هؤلاء المشمولين ونوضح لكم تفاصيل اسماء الحماية الاجتماعية الوجبة الاخيرة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

الرعاية الاجتماعية بالعراق هو برنامج تابع لوزارة العمل العراقية والذي من خلاله تستهدف الأسر الفقيرة داخل الدولة، وتقوم الوزارة بإصدار أسماء المشمولين في صورة وجبات، كل وجبة بها أسماء مشمولين جُدد في البرنامج، وآخر ما أتاحته من مشمولين جُدد هي الوجبة السادسة ومُلحق لها، وفي انتظار الوجبة السابعة من الحماية الاجتماعية التي متوقع إعلانها الفترة القادمة، ولكن موعد صدورها غير واضح ولم يُعلن بعد، ولكن إن صدرت الوجبة السابعة ونزلت وجبة جديدة بأسماء مشمولين جُدد سيكون استعلام المواطنين على النحو التالي:

زيارة موقع مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية.

التابعة لوزارة العمل العراقية. اختيار الحماية الاجتماعية – الوجبة السابعة.

اختر الكشف الذي ترغب في تحميله حسب المدينة، على سبيل المثال “كشف pdf المشمولين بالرعاية محافظة بغداد”.

افتح الكشف وبعدها ستبحث عن اسمك، فإن كنت مشمولًا بالدعم ستجد اسمك بالكشف.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية 2024 العراق

وضحت العمل العراقية أن هُناك بضع شروط ينبغي توافرها لشمولك في برنامج الحماية الاجتماعية، وتأتي الشروط على النحو التالي: