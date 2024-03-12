فرصتك للفوز بالجائزة الكبري.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفي الآغا

مسابقة الحلم تعتبر واحدة من أبرز المسابقات التي نالت شعبية كبيرة منذ إطلاقها في الوطن العربي والذي يذاع على قنوات MBC للمذيع مصطفى الأغا، حيث حظيت بشهرة واسعة بين الجمهور، لذلك نجد الكثير من الناس يتسابقون للمشاركة في هذه المسابقة، ويتطلعون للفوز بالجوائز الضخمة التي تقدمها لهم المسابقة، وزاد البحث عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفى الأغا، كما زادت التساؤلات عن أرقام الاشتراك الخاصة بالمسابقة، وسوف نتناول معكم التفاصيل في الأسطر القادمة، لذا يرجي متابعتنا.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكن المشاركة في مسابقة الحلم والفوز بجوائز مالية كبيرة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يتم إرسال كلمة “حلم” أو “Dream” عبر الرسائل النصية إلى الأرقام المخصصة لكل بلد.

سيتم إرسال رسالة تحتوي على التفاصيل من قبل الجهات المسؤولة عن تنظيم المسابقة.

يتطلب المشاركة في السحب على الجائزة إرسال الإجابات الصحيحة على أسئلة المسابقة.

بمجرد الاشتراك في المسابقة، تتزايد فرصتك في الفوز بالجائزة الكبرى ويمكن الفوز بالجوائز الأسبوعية أو الشهرية، سعر الرسالة حوالي 7 جنيهات مصرية.

شروط المشاركة في المسابقة

يجب توفر الشروط التالية للمشتركين، التي تُفرض عليهم إدارة البرنامج، وتتمثل في:

يجب أن يكون المشترك عربي الأصل.

يجب أن يكون لدى المشترك حساب في أحد البنوك.

يجب أن يكون المشترك بالغ سن الرشد.

يمكن لقنوات الـ MBC تعديل شروط أو قواعد المسابقة.

يجب أن لا يقل عمر المشترك عن 18 عام.

عند مشاركة الشخص في المسابقة، يجب أن يوافق على جميع الشروط والأحكام التي حددها القائمون على المسابقة.

إذا كان الشخص المعني لم يبلغ سن الرشد ويتطلب توقيع بعض الوثائق، سيتم أخذ توقيع ولي الأمر.

يحظر على جميع الأشخاص والفرق العاملة في قنوات MBC المشاركة في المسابقة.

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2024

الدولة رقم الاشتراك البحرين عن طريق شبكة زين 94000.

عن طريق شبكة فيفا 98885.

·عن طريق شبكة STC 98885. سوريا عن طريق شبكة إم تي إن 1555.

عن طريق شبكة سوريا تل 1565. المغرب عن طريق شبكة Inwi 9669.

عن طريق شركة أورانج 9696. الأردن من خلال جميع الشبكات94099 . العراق عن طريق شبكة زين 2770.

عن طريق شبكة كوريك 2180.

عن طريق شبكة آسيا كول 2266. الكويت عن طريق شبكة 4141 GSM. الإمارات عن طريق شبكة اتصالات 5544.

عن طريق شبكة 3636 du. المملكة العربية السعودية شريحة ليبارا 313131.

شريحة فيرجن 300300.

شبكة موبايلي 650444.

شبكة STC 858888.

شبكة زين 755505. مصر عن طريق 95458 أو 95450

مراحل برنامج الحلم

يمر برنامج الحلم بـ 4 مراحل، ومنها:

فترة التسجيل: يتم تقديم طلب الانضمام إلى السحب، ويتم اختيار 100 متسابق فقط من قبل مديري المسابقة لاختيار الفائز من بينهم.

في مرحلة التصفيات، يتم استبعاد 50 متسابقا من بين 100 متسابق.

القناة الناقلة لمسابقة الحلم

تعرض المسابقة على الشهيرة MBC، وهي قناة معروفة جدا، ويمكن ضبط ترددها على النحو التالي:

معدل الترميز 27500.

التردد 11315.

القمر الصناعي نايل سات.

تم الإعلان عن النسخة الجديدة من المسابقة في 7 يناير 2024.

جوائز مسابقة الحلم 2024