“٣ رمضان!” دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان 2024 مكتوب ومستجاب

بعد انقضاء اليومين الأول والثاني من هذا الشهر الكريم تتردد بكثرة دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان 2024 ليصبح بدوره أحد أهم المواضيع التي تنال اهتمام واسع من قبل المسلمين ليتمكنوا من المواظبة على العبادات الصالحة كالدعاء التي تعد أعظم العبادات الذي شرع بها الله المؤمنون لتعد أسهل أنواع العبادات على الاطلاق مقارنةً بمكانتها العظيمة عند الله كما ذُكر في القرآن الكريم “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا”.

دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان 2024

زاد البحث عن أحب الأدعية من خلال استطلاع دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان 2024 لاستغلاله في أداء العبادات الصالحة كالصلاة وكثرة الدعاء لتلبية الله أماني المسلمين جميعًا وهذا لا يأتي إلا بالدعاء والتضرع إلى الله ليستجيب الله، ولانتهاز عظمة الشهر الكريم يمكنك التعرف على أدعية اليوم الثاني فيما يلي:

اجْعَلْ اَللّهُمَّ سَعْيى فيهِ مَشْكُورًا، وَذَنْبى فيهِ مَغْفُورًا، وَعَمَلى فيهِ مَقْبُولًا، وَعَيْبى فيه مَسْتُورًا وارْزُقنى فيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَصَيِّرْ فيهِ اُمُورى مِنَ عُسْرِ إلى يُسْرِ، اَللّهُمَّ غَشِّنى فيهِ بِالرَّحْمَةِ، وَارْزُقْنى التَّوفيقَ وَالْعِصْمَةَ، وَطَهِّرْ قَلْبى يا مَنْ لا يَشْغَلُهُ إلْحاحُ الْمُلحِّينَ.

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل، وأسألك ممّ سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا.

اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.

اللهم قوني في هذا اليوم على طاعتك، واذقني فيه حلاوة ذكرك، واوزعني على شكرك وحسن عبادتك، واحفظني بحفظك الذي يدام، واسترني بسترك يا أبصر الناظرين.

أدعية قرآنية اليوم الثالث لشهر رمضان 2024

وإليكم مجموعة من الأدعية القرآنية لليوم الثالث من شهر رمضان المبارك 1445-2024 كالآتي:-