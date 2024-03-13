“شكلها هتروق وتحلي”.. صرف العلاوات الخمسة 2024 في هذا الموعد .. اقبض واشترى اللي نفسك فيه انت والعيال!!

تقوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإعطاء أهمية للدعوى المثارة من طرف رئيس الاتحاد العام لنقابة أصحاب المعاشات، وذلك لتنفيذ حكم الإدارية العليا المتعلق بموضوع العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات إن توجيه هذه الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل في جنوب القاهرة يظهر الحرص على تحقيق العدالة والتماشي مع القوانين النافذة و لضمان صرف الحقوق المالية المستحقة لأصحاب المعاشات.

صرف العلاوات الخمسة 2024 في هذا الموعد

بعد تأجيل الدعوى القضائية ونظرًا للحاجة الملحة لمعرفة كيفية الاستفادة من العلاوات المالية للمعاش، يسعى الكثير من المستفيدين إلى فهم طريقة صرف هذه العلاوات وتحديد قيمتها وتأتي هذه الاهتمامات في ظل قرار الدولة بتخصيص تلك الأموال لصرف العلاوات حتى تاريخ 20 مارس المقبل وفي هذا السياق، قامت المحكمة بإرسال خبير لاحتساب المستحقات المالية لأصحاب المعاشات، حيث يتم احتساب نسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لا تندرج ضمن معاش الأجر المتغير، وذلك حتى آخر علاوة مستحقة للتسوية، باستثناء الأجر الأساسي أيضًا.

صرف العلاوات الخمس

وفقًا للقانون المنظم للعلاوات الخمسة، فإنه يُلزم بصرف الزيادة التي تمت إضافتها على المعاش الخاص بالأجر المتغير للمستحقين، اعتبارًا من تاريخ 1 يوليو 2006، بنسبة 80% من العلاوة الخاصة التي لم تضاف إلى الراتب الأساسي وحتى موعد استحقاق المعاش وبالنسبة لموعد صرف العلاوات الخمسة، ينص القانون على أن المواطنين المستحقين للمعاش والعلاوات الخمس يمكنهم الاستعلام عن موعد صرفها عن طريق الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.