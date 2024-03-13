ردد طوال اليوم.. أفضل أدعية شهر رمضان 2024 مفاتيح الجنان مكتوبه

هنالك العديد من المسلمين يتطلعون إلى معرفة أدعية شهر رمضان 2024 وذلك بحلول أعظم شهور العام الذي يترقبه العالم الإسلامي من كل عام نظرًا لما يشهده من تجليات الله سبحانه وتعالى والمعجزات الدينية الشهيرة كليلة القدر التي تعادل ألف سنة كما ذكرها الله، ففيه تعبد سيدنا محمد في غار حراء مع نزول الوحي والكثير والكثير من الأحداث العظيمة الدينية لا سيما نزول رحمة الله الملازم لجميع الأمة الإسلامية.

أدعية شهر رمضان 2024

ترتكز الأحاديث بحلول شهر رمضان الكريم حيال أدعية شهر رمضان 2024 والذي يتتوق إليه الكثيرون حتى يتثنى لهم قراءة الأدعية التي فيها من التقرب إلى الله ورغبةً في استجابة الله لدعواتهم، فهذا الشهر الذي يصفونه بالشهر المفترج ففيه تغلق أبواب النار وتُفتح أبواب الجنة غفرانًا لعباد الله، وإليكم أفضل الأدعية التي يمكنك الدعاء بها خلال هذا الشهر:

اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ ، والعَجْزِ والكَسَلِ ، والبُخْلِ ، والجُبْنِ ، وضَلَعِ الدَّيْنِ ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ.

رَبِّ اجعَلني مُقيمَ الصَّلاةِ وَمِن ذُرِّيَّتي رَبَّنا وَتَقَبَّل دُعاءِ.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك.

اللهمَّ اكفِنِي بحلالِكَ عن حرَامِكَ ، وأغْنِنِي بفَضْلِكَ عمَّن سواكَ.

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا.

اَللهم اجعلني في هذا الشهر مِن المُستَغْفِرين، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصالحين القانِتين، وَاجعَلني فيه مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمين.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اللَّهمَّ أهله علَينا بالآمنِ والإيمانِ والسَّلامَةِ والإسلامِ ربِّي وربُّكَ اللَّهُ.

اَللّهُمَّ اجْعَل لى نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْنى فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك وزَحْزِحْنى فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ اَللّهُمَّ أعِنّى على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِى المُضِلّينَ.

اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن زَوَالِ نِعْمَتِكَ ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ ، وَجَمِيعِ سَخَطِك.

اَللّهُمَّ وَفِّرْ فيهِ حَظّى مِن بَرَكاتِهِ، وَسَهِّل سَبيلى إلى خَيراتِهِ، وَلا تَحْرِمْنى قَبُولَ حَسَناتِهِ و افْتَحْ لى فيهِ أبْوابَ جِنانِك، وَأغْلِقْ عَنّى فيهِ أبْوابَ نّيرانِك، وَوَفِّقْنى فيهِ لِتِلاوَةِ قُرْآنِك.

اجْعَلْ اَللّهُمَّ سَعْيى فيهِ مَشْكُوراً، وَذَنْبى فيهِ مَغْفُوراً، وَعَمَلى فيهِ مَقْبُولاً، وَعَيْبى فيه مَسْتُوراً و ارْزُقنى فيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَصَيِّرْ فيهِ اُمُورى مِنَ عُسْرِ إلى يُسْرِ، اَللّهُمَّ غَشِّنى فيهِ بِالرَّحْمَةِ، وَارْزُقْنى التَّوفيقَ وَالْعِصْمَةَ، وَطَهِّرْ قَلْبى يا مَنْ لا يَشْغَلُهُ إلْحاحُ الْمُلحِّينَ.

أدعية ختم القرآن الكريم في شهر رمضان 2024

إن من سمات تعظيم الشهر الكريم بكثرة الاستعانة بأدعية شهر رمضان 2024 فهنا لك العديد من الأدعية التي لها مكانة عظيمة في الدين الإسلامي نظرًا لأن البعض منها يعود للأنبياء المكرمين مما يتفاضل الناس على بعضهم البعض بالحرص على قراءة تلك الأدعية توقيرًا وتعظيمًا بالرسل، وفيما يتعلق بالأدعية المختصة بختمة القرآن برجاء إتباع التالي: