سامسونج تبتكر إبداعات.. هاتف samsung galaxy a55 بهذه المواصفات وهذا سعره بالأسواق

إصدار جديد تتميز به شركة سامسونج وتستمر في تقديم للمستخدمين ابتكارات جديدة في الإصدارات الجديدة وحقًا كما هي مُبدعة في هذا الإصدار، حيث إصدار أنيق ومُميز وآمن، ونوضح لكم مواصفات وسعر هاتف samsung galaxy a55 الأخير، والذي كشفت عن تفاصيله شركة سامسونج بالقريب العاجل ونوضح لكم أيضًا سعره، تابعوا معنا.

هاتف samsung galaxy a55

تبتكر الآن شركة سامسونج مجموعة من الأجهزة التي أثبتت فعاليتها وكفائتها ونافست بها الهواتف الأخرى مثل سلسلة هواتف أبل خصوصًا الإصدار الجديد منها، واستطاعت الشركة في هذا الإصدار أن تُقدم مُنتج أنيق للمستخدمين على درجة عالية من التميز وبتصميم أنيق وإمكانيات عالية للغاية، حيث مواصفات galaxy a55 5g كالتالي:

الميزة الأولى للكثيرون هي ألوان الهاتف الأنيقة والمُبهجة، حيث منه ليموني أو سوم وليكي وثلجي وأزرق وكحلي، ولكن ألوان الهاتف قد تختلف حسب المنطقة أو الدولة التابعة لها.

الميزة أيضًا التي يبحث عنها أغلب المستخدمين هي الكاميرات، حيث ثلاثة بالخلف وواحدة بالأمام، حيث الكاميرات تعمل معًا على امتصاص الضوء لتجعل الصورة أكثر جودة.

معالج الهاتف ثماني النواة “مُحسن” ويجعلك تقوم بعدد من المهام واللعب على الجهاز بكل سهولة.

يأتي الهاتف بشاشة عرض فائقة من حيث الوضوح، حيث مقاس الشاشة 6.6 بوصة +FHD SUPER AMOLED.

الميزة المثالية بالهاتف هي البطارية حيث قدرتها 5000 ملي أمبير بالساعة، وتعمل بوضع الشحن السريع، أي الشكل النموذجي للبطارية.

الهاتف يقاوم الماء والغبار وفقًا لتصنيف IP67، أي يحمي الجهاز من أي خطر بيئي.

أمان كامل لجميع معلوماتك.

سعر samsung galaxy a55