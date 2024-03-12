إليكم تردد قناة الندى الجديدة على نايل سات بآخر تحديث (مارس 2024)

تعتبر قناة الندى على النايل سات من أهم القنوات الإسلامية التي تهدف إلى تقديم البرامج الدينية بشكل يساهم في توضيح الدين الإسلامي والأحكام الشرعية بطريقة مبسطة وسهلة للمشاهدين، تستضيف القناة مجموعة كبيرة من العلماء والمشايخ المرموقين في مصر، بهدف توجيه المسلمين في مصر والوطن العربي بشؤون الدين الإسلامي، كما تسعى القناة إلى توجيه الناس وزيادة الوعي الديني لديهم، وسنقدم لكم في هذا المقال تردد قناة الندى ومعلومات أخرى متعلقة بها وبرامجها.

لمحة عن تردد قناة الندى الدينية

قناة الندى الإسلامية هي قناة دينية أطلقت لأول مرة في أبريل عام 2013، تعد برامجها من مقرها الرئيسي الواقع في القاهرة، ويشرف عليها وعلى محتواها فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، وتعمل القناة على تبسيط معلومات الدين الإسلامي للمشاهدين، كما تعمل على مخاطبة جميع المسلمين المتحدثين باللغة العربية من أجل تقويم النفوس على الطريق الصحيح، وبناء الأسر على أسس دينية سليمة.

يتميز الكادر في المحطة بوجود أبرز الشيوخ ذويي الأسلوب السلس والراقي في النصيحة والخطاب، وهم ذوي علم وخلق وقادرون على تبيان الشؤون الدينية وتبسيطها للمشاهدين والإجابة عن الاستفسارات المتنوعة التي تأتي من متابعي القناة المتعلقة بحياتهم اليومية.

تردد قناة الندى الدينية الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

يمكن لمشاهدي قناة الندى الإسلامية من محبي البرامج الدينية والراغبين في مشاهدة محتوى تثقيفي آمن على شاشتهم ضبط التردد الجديد للقناة الموضح في السطور التالية:

التردد: 12054

اتجاه الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

معدل الترميز: 27500

علماً أنه سيظهر اسم قناة الندى الدينية على قائمة القنوات في التلفاز بالشكل الآتي: “Al Nada”.