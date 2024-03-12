تردد القنوات
“شاهد أقوي مسلسلات رمضان” تردد قناة اون E الجديد 2024 بجودة مرتفعة..!!
يعتبر تردد قناة ON E 2024 أمرا حيويا لمحبي مشاهدة البرامج والمسلسلات التي تعرضها القناة، حيث يمكنهم متابعة أحدث الأخبار والبرامج الترفيهية والثقافية التي تقدمها القناة ومن المهم أن يكون المشاهد على دراية بتلك الأمور للاستمتاع بمشاهدة البرامج بشكل مريح وسلس، كما أن تردد قناة ON E 2024 يختلف حسب الدولة وشركة البث الفضائي المتعاقدة مع القناة ومن المهم أن يكون المشاهد على دراية بتلك التفاصيل لضمان استقبال البث بجودة عالية ومستمرة.
تردد قناة ON E 2024
قناة أون أي هي من أشهر القنوات المصرية التي تعرض المسلسلات والأفلام والبرامج الترفيهية، ولكل من يرغب في معرفة تردد القناة تابع السطور التالية.
تردد قناة أون أي 2024 على النايل سات:
- التردد: 11861
- القمر الصناعي: نايل سات
- الاستقطاب: رأسي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة أون أي 2024 على سهيل سات:
- التردد: 11054
- القمر الصناعي: سهيل سات
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
طريقة استقبال تردد قناة أون أي 2024
- اضغط على زر Menu على جهاز التحكم عن بعد.
- اضغط على خيار التركيب أو على خيار البحث عن القنوات.
- اختر البحث اليدوي.
- أدخل التردد المطلوب 11861 على نايل سات أو 11054 على سهيل سات.
- اختر الاستقطاب رأسي على نايل سات أو أفقي على سهيل سات.
- اختر الاستقطاب رأسي على نايل سات أو أفقي على سهيل سات.
- اختر معدل الترميز 27500.
- اختر معامل تصحيح الخطأ 5/6.
- اضغط على زر بحث.
- انتظر حتى يتم العثور على القناة.
- اضغط على زر حفظ.