هانت يا بطل .. “موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024” المصري + الشروط المطلوبة .. يا حظك لو اتقبلت

وزارة الدفاع التابعة إلى الحكومة المصرية أعلنت عن موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024، وذلك لمن يرغب في الانضمام إلى الجيش المصري، وأن الوزارة قامت بتحديد الموعد الذي سوف يتم به غلق باب التسجيل، وليس هذا فقط بل قامت الوزارة بتحديد الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في المتقدم وذلك لكي يتم قبول الطلب الخاص به، وكل ذلك حرصت على نشره من خلال موقعها الرسمي منعًا انتشار وتداول أى أخبار كاذبة من خلال أي مواقع أخرى.

موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024

بعد إعلان وزارة الدفاع المصرية عن فتح باب التطوع والالتحاق بالجيش المصري، أصبح هناك اهتمام بمعرفة موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024، والذي يتمثل في الآتي:

يتم تلقي طلبات التسجيل والالتحاق بجيش جمهورية مصر العربية من يوم 15 مارس 2024.

في حين أنه سوف يتم غلق باب التقدم ولن يتم قبول الطلبات بعد غلق باب التسجيل بانتهاء دوام يوم 14 مايو 2024.

شروط التطوع في الجيش المصري 2024

هناك شروط ومتطلبات يجب أن تتوفر في المتقدم وذلك لكي يتم قبوله في الجيش المصري، وتتمثل هذه الشروط في الآتي: