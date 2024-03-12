رمضان جاي معاه خيره .. “مواعيد عمل المخابز في شهر رمضان 2024” تبعًا لخطة وزارة التموين + توجيهات وزير التموين .. هتجيب تموينك ومش هيروح عليك

مع بداية شهر رمضان الكريم هناك اهتمام كبير بمعرفة مواعيد عمل المخابز في شهر رمضان 2024، خاصة لأن وزير التموين قام بإصدار تصريح رسمي اشتمل على عدة قرارات من خلالها يتم تنظيم عمل المخابز خلال فترة رمضان الكريم والذي يستمر لمدة 30 يوم يبدأ من يوم الإثنين الموافق 11 مارس وينتهي بقدوم عيد الفطر المبارك في يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

مواعيد عمل المخابز في شهر رمضان 2024

قام احمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية بالإعلان عن مواعيد عمل المخابز في شهر رمضان 2024، كما أنها تتمثل في الآتي:

تعمل جميع المخابز على مستوى جمهورية مصر العربية من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 5 مساءًا.

كما أن هناك بعض المخابز في عدد من المناطق الحيوية في الجمهورية فترة العمل الخاصة بها تمتد إلى الساعة 9 مساءً، وأن هذا الاستثناء اعتمادًا على الطلبات على هذه المخابز.

توجيهات وزير التموين المصري

في الحقيقة أنه قبل قدوم شهر رمضان الكريم قام وزير التموين الدكتور على مصيلحي بإطلاق عدة توجيهات من أجل تنظيم العمل خلال الشهر الكريم، ومن هذه التوجيهات الآتي: