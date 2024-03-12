زيادة قدرها 100 ألف دينار عراقي.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق مارس 2024 وخطوات الاستعلام عن الزيادة

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق تثير استفسارا واسعا من قبل المواطنين في جميع أنحاء العراق، ومن المقرر صرف الرواتب بالزيادة الجديدة في شهر مارس، وذلك للتحضير لشهر رمضان الكريم، يسعى العديد من المتقاعدين في العراق إلى معرفة موعد صرف رواتبهم، وذلك للسماح لهم بالتخطيط لتلبية احتياجاتهم والاستعداد للشهر الفضيل، وسوف نتناول معكم أبرز وأحدث تفاصيل موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق وكيفية الاستعلام عنها في المقال التالي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق مارس 2024

أعلنت وزارة المالية العراقية عن رفع رواتب المتقاعدين بمبلغ 100,000 دينار عراقي لكل من يستوفي شروط الوزارة، من المتوقع صرف هذه الزيادة يوم الخميس 28 مارس 2024 مع موعد لصرف الرواتب في العراق، يعكس هذا الإجراء الحكومي تفهم التحديات التي يواجهها المتقاعدون.

طريقة الاستعلام عن صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

يمكن لأي متقاعد بسهولة الاستعلام عن موعد صرف الرواتب بعد تقديم الزيادة الجديدة التي فرضتها الحكومة ابتداءً من شهر مارس، يتضمن الاستعلام الخطوات التالية:

في البداية، عليك الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

ثم الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

ثم النقر على خانة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين التي تظهر أمامك على الصفحة.

ثم إدخال كافة البيانات الشخصية المتعلقة بإكمال عملية التسجيل.

ثم النقر علي خانة البحث في النهاية.

ثمّ تظهر لك صفحة تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالراتب، مثل تاريخ الصرف والزيادات الجديدة.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

قامت وزارة المالية العراقية بتوقيع الزيادة في رواتب المتقاعدين في الدولة ومن المقرر تطبيقها اعتبارًا من شهر مارس في جميع أنحاء العراق. وقد كانت الزيادة في الرواتب على النحو التالي: