مبروك عليك الزيادة.. موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة 50 % وفق لوزارة المالية

يبحث العديد من الأشخاص عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، فالجميع يعاني من الأزمة الأقتصادية في مصر وغلاء الأسعار، ومع دخول شهر رمضان الكريم زاد الطلب علي المنتجات الأساسية والسلع الغذائية التي لا غني عنها في وجبات الأفطار في كل بيت مصري، لذا فأن الجميع في أنتظار قبض مرتب شهر أبريل حيث أنه في تلك الظروف الأقتصادية وأرتفاع سعر الدولار حاولت الحكومة المصرية حل تلك الأزمة عن طريق زيادة قيمة المعاشات، لذا فقد قرر رئيس الجمهورية تطبيق زيادة بالمعاشات علي مختلف المستفيدين من المعاشات بالدولة ليساعدهم في الخروج من تلك الأزمة الأقتصادية وشراء السلع الأساسية.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

سنستعرض لكم في موقعنا الأخباري البديل موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، حيث أقرت الحكومة المصرية أن الصرف سوف يتم يوم 1 أبريل من عام 2024 ويستمر لمدة خمس أيام أي حتي 6 أبريل من نفس العام، لذا فسيتم صرف المرتب قبل عيد الفطر المبارك، كما تم تطبيق الزيادة الجديدة علي المعاشات وهي:

سيتم زيادة قيمة المعاش للمواطن الذي يتقاضي 1300 الي 1495 جنيهاً مصرياً.

سيتم زيادة قيمة المعاش للمواطن الذي يتقاضي 1500 الي 1725 جنيهاً مصرياً.

سيتم زيادة قيمة المعاش للمواطن الذي يتقاضي 2000 الي 2300 جنيهاً مصرياً.

سيتم زيادة قيمة المعاش للمواطن الذي يتقاضي 2500 الي 2875 جنيهاً مصرياً.

الأستعلام عن معاش شهر أبريل

قامت الهيئة القومية للمعاشات بأطلاق منصة للمواطنين المستفيدين من المعاشات يمكنهم من خلالها الأستعلام عن كافة التفاصيل منها: