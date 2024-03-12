خلي طفلك دايما مبسوط.. بعد ما تنزلي تردد قناة طيور بيبي 2024 ومعاها أجمل الأغاني الترفيهية

تعتبر قنوات الأطفال أهم ما يبحث عنه الآباء بعناية لذلك يزداد البحث بشدة عن تردد قناة طيور بيبي 2024، حيث أنها من القنوات الآمنة للأطفال والذي يحرص الآباء والأمهات على وجودها في التلفزيون الخاص بهم لأنها دائمًا ما تقدم محتوى ترفيهي هادف يتمتع الأطفال من خلاله بل ويستفيدوا من الأناشيد الدينية والتعليمية التي تقدمها، والتي تعمل على تطوير القدرات الفكرية لدى الطفل، لذا نستعرض في هذه السطور تردد قناة طيور بيبي الجديد.

تردد قناة طيور بيبي 2024

يترقب الكثيرون تردد قناة طيور بيبي 2024 الجديد الذي من خلاله يستطيع الأطفال مشاهدة المحتوى المفضل لهم بدون تقطيع للصوت أو الصورة، حيث يوفر التردد الجديد للقناة جودة أعلى وصوت نقي وصورة بدون شوائب، وفيما يلي نوضح التردد الجديد للقناة:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11258.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معامل ترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11310.

معامل ترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ ⅔.

الاستقطاب: أفقي.

مميزات قناة طيور بيبي 2024

تأتي قناة طيور بيبي بعدد من المميزات، لذا يتابعها الكثير من الأطفال من جميع الدول العربية، ومن هذه المميزات هي كالتالي: