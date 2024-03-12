مواعيد مسلسل أعلى نسبة مشاهدة في رمضان

بعد عرض الحلقات الأولى تتصدر حلقة المسلسل الدرامي أعلى نسبة مشاهدة قائمة الأكثر متابعة في شهر رمضان لعام 2024، حيث تحظى بإقبال كبير من قبل الجماهير، أما عن مواعيد العرض فيتم عرض حلقات المسلسل في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل يوم الاثنين على قناة “MBC مصر”.

أما عن مواعيد الإعادة للمشاهدين الذين لم يتمكنوا من متابعتها في الوقت المحدد، يتاح لهم مشاهدة الحلقة مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة مساء في اليوم التالي، بالإضافة إلى ذلك وفي حالة متابعة المسلسل أونلاين يمكن للجمهور متابعة المسلسل عبر منصة شاهد الإلكترونية للبث المباشر عبر الإنترنت.

أبطال مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

مسلسل اعلى نسبة مشاهدة من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل ومشاركة مميزة مع الأبطال :-

سلمى أبوضيف

ليلى أحمد زاهر

فرح يوسف

جلا هشام

محمد محمود

أحمد فهيم

إسلام إبراهيم

مشاهدة مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

تبدأ الحلقة الأولى من المسلسل الدرامي البارز “أعلى نسبة مشاهدة” برحلة مليئة بالإثارة والتشويق، حيث تدور الأحداث حول شخصيات الفتيات في عالم السوشيال ميديا واليوتيوبر، كما تقوم الممثلة سلمى أبو ضيف بدور شخصية “شيماء”، التي تسعى للهرب من واقعها المرير المليء بالفقر وتوبيخ والدتها، وترفض فكرة الزواج وتهرب لتجد المأوى في صديقها حسن في المعهد.

مسلسل اعلى نسبة مشاهدة

وتنجح “شيماء” في الحصول على شهرة واسعة من خلال نشر فيديوهاتها على منصة تيك توك، بينما تقدم شقيقتها “نسمة”، الدور الذي تؤديه ليلي أحمد زاهر دعمًا قويًا لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ساعية لتحقيق أحلامها.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال الممثلة سلمى أبو ضيف كانت مشاركتها في مسلسل “بين السطور”، الذي جمعها بالفنانة صبا مبارك، وذلك خارج فترة ماراثون شهر رمضان لعام 2024.