أعرف قبضك هيزيد كام…جدول زيادة رواتب المعاشات في مصر 2024 ومواعيد القبض والفئات المستحقة

في ظل الأزمة الأقتصادية الراهنة وأرتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية في مصر يبحث العديد من الأشخاص عن معرفة جدول زيادة رواتب المعاشات في مصر 2024، لان تلك الظروف الأقتصادية التي تمر بها البلاد جعلت المواطنين لا يستطيعون شراء أحتياجاتهم الأساسية من الطعام والشراب بالمرتب الذي يتم تقاضيه حالياً، لا فقد أسرعت الحكومة المصرية بالتدخل لحل تلك الأزمة عن طريق زيادة قيمة المعاشات طبقاً لتوزيع معين سنتعرف عليه الأن.

جدول زيادة رواتب المعاشات في مصر 2024

سنستعرض معكم في موقعنا الأخباري البديل كافة تفاصيل جدول زيادة رواتب المعاشات في مصر 2024 وهو الأمر الذي يشغل الكثيرين حيث أن زيادة المعاشات ليست ثابتة بل متغيرة طبقاً لكل فئة من الأشخاص، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم تقاضي معاش شهر أبريل من اليوم الأول بالشهر الي اليوم السادس من شهر أبريل بالزيادة الجديدة المقررة، واليك كافة التفاصيل عن المرتب والزيادة الجديدة:

سيتم رفع قيمة مرتب معاش الأشخاص الين يتقاضون 1300 جنيهاً الي 1495 جنيهاً.

سيتم رفع قيمة مرتب معاش الأشخاص الين يتقاضون 1500 جنيهاً الي 1725 جنيهاً.

سيتم رفع قيمة مرتب معاش الأشخاص الين يتقاضون 2000 جنيهاً الي 2300 جنيهاً.

سيتم رفع قيمة مرتب معاش الأشخاص الين يتقاضون 2500 جنيهاً الي 2875 جنيهاً.

طريقة الأستعلام عن مرتب شهر أبريل

وفرت الهيئة القومية للمعاشات طريقة بسيطة وسهلة للأستعلام عن مرتبات شهر أبريل، وذلك من خلال الموقع الخاص بالهيئة، واليك التفاصيل: