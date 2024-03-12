«انسي اي تلفون قبله»… هاتف Infinix Smart 8 Plus.. صاحب اقوي المواصفات في الفئة..!!

Infinix Smart 8 Plus هو هاتف ذكي جديد من شركة Infinix تم إطلاقه مؤخرا في السوق، يتميز الهاتف بمواصفات قوية وتصميم أنيق يجعله خيارا مثاليا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف متطور بسعر معقول،لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على مواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف Infinix Smart 8 Plus

يأتي هاتف Infinix Smart 8 Plus بشاشة عرض كبيرة بحجم 6.9 بوصة وبدقة عالية، تتيح لك الشاشة الكبيرة مشاهدة مريحة للمحتوى الرقمي مثل الأفلام والألعاب بالإضافة إلى ذلك، يتميز الهاتف بأداء قوي يتيح لك تشغيل التطبيقات الثقيلة والألعاب الحديثة بسلاسة.

من ناحية الكاميرا، يحتوي Infinix Smart 8 Plus على كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل بالإضافة إلى عدستين فائقتي الدقة، تمكن هذه الكاميرا من التقاط صور عالية الجودة وتسجيل فيديو بدقة 4K أما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مما يجعلها مثالية للسيلفي ومكالمات الفيديو عالية الجودة.

يعمل هاتف Infinix Smart 8 Plus بنظام التشغيل Android 11 ويحتوي على معالج قوي يساعد على تشغيل الهاتف بكفاءة عالية.

كما يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تكفي لاستخدام يوم كامل دون الحاجة للشحن.

من الناحية الأمنية، يحتوي Infinix Smart 8 Plus على مستشعر بصمة الإصبع وفتحة لبطاقة SIM مزدوجة، مما يتيح لك الاستفادة من خدمات الاتصال المزدوجة دون الحاجة لحمل هواتف متعددة.

هاتف Infinix Smart 8 Plus

بشكل عام، يعد هاتف Infinix Smart 8 Plus خيارا ممتازا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي بمواصفات متقدمة بسعر معقول يتميز الهاتف بتصميم أنيق، شاشة كبيرة، كاميرا قوية، أداء جيد، وبطارية كبيرة تضمن لك تجربة استخدام سلسة وممتعة، إذا كنت تبحث عن هاتف جديد، فإنني أوصيك بالنظر إلى Infinix Smart 8 Plus كواحد من الخيارات المميزة التي تجربتها.