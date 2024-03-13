حمل الآن جدول العطل الرسمية في العراق 2024 وتعرف على جميع العطلات أثناء العام

يبحث الكثيرون عن جدول العطل الرسمية في العراق 2024، حيث تمتاز الدولة بكثرة العطلات الرسمية على مدار العام، والتي تكون متنفس للكثيرين من ضغوطات الحياة، ثم أن معرفة مواعيد العطلات يجعل الإنسان اكثر جاهزية باستغلال هذا الوقت في الترفيه عن نفسة على الوجه المناسب له، ومن خلال الأسطر التالية نبين تفاصيل العطل الرسمية في العراق لهذا العام.

جدول العطل الرسمية في العراق 2024

يعد جدول العطل الرسمية في العراق محل اهتمام الكثيرين من العراقيين، حيث تجد في العراق مناسبات كثيرة تعطي فيها الدولة عطلات رسمية لتمكن المواطنين من الترفيه عن أنفسهم وأخذ قسط من الراحة ليعاودا العمل بجد، ومن هذه العطلات، عطلة عيد الفطر، وعيد الأضحى وعيد الربيع وغيرها الكثير، ومن خلال الجدول التالي نبين فيه جميع العطلات الرسمية على مدار عام 2024:

التاريخ الميلادي التاريخ الهجري 1 كانون الثاني (يناير) رأس السنة الميلادية 6 كانون الثاني (يناير) عبد الجيش 21 آذار (مارس) عيد الربيع 10 نيسان (أبريل) عيد الفطر المبارك (3 أيام) 1 أيار (مايو) عيد العمال العالمي 17 حزيران (يونيو) عيد الأضحى المبارك (4 أيام) 14 تموز (يوليو) ثورة 14 تموز / 1958 7 تموز (يوليو) رأس السنة الهجرية 17 آب (أغسطس) يوم عاشوراء 26 آب (أغسطس) مناسبة دينية 15 أيلول (سبتمبر) المولد النبوي الشريف 3 تشرين الأول (أكتوبر) العيد الوطني 10 تشرين الأول (أكتوبر) يوم النصر 25 كانون الأول (ديسمبر) عيد المسيح

ما هي العطل القادمة في العراق؟

دائمًا يبحث الجميع على موعد العطلات القادمة للاستعداد لها، فمَا ين من يبحث عن العطلة لإنهاء أحد مهامه، وأخر يبحث عنها لترفه والفسحة والترويح عن نفسه، وثالث لأخذ قسط من الراحة، وهكذا توفر العطلات الرسمية فرصة للجميع من قضاء حوائجهم، ومن الجدير بالذكر أن العطلة الرسمية القادمة هي عطلة عيد الربيع الموافق 21 مارس 2024.

هل يوم الأحد عطلة رسمية في العراق 2024؟

ليس يوم الأحد عطلة رسمية في العراق، والذي يتنوع فيه العطلات الرسمية ما بين مناسبات مثل عيد الثورة وما بين أعياد مثل عيد الفطر والأضحى، وكذلك عطلة نهاية الأسبوع.

كل ذلك من العطلات الرسمية التي بينا جدول العطل الرسمية في العراق 2024 من خلال مقالنا لتمكن المواطنين من قضاء حوائجهم.