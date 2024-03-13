“متخليش حد يضحك عليك”.. نصيب الفرد من التموين في الزيت والسكر لشهر مارس 2024 وأسعار السلع التموينية .. اعرف اللي ليك واللي عليك!!

وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بخطوة هامة بزيادة نصيب الفرد من التمويل، بهدف مساعدة المواطنين على التغلب على الظروف المعيشية الصعبة وتحسين مستوى معيشتهم، وذلك في إطار مكافحة الغلاء وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجًا في البلاد وقد بدأ الأفراد الحاصلون على بطاقات التموين في البحث عن معرفة نصيب كل فرد من التموين وأسعار السلع المشمولة خلال شهر مارس 2024، وسنقدم لكم في الفقرات القادمة تفاصيل شاملة حول هذا الموضوع.

نصيب الفرد من التموين في الزيت والسكر لشهر مارس

تتخذ وزارة التموين إجراءات فعالة لمساعدة المواطنين في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي تنجم عن ارتفاع الأسعار والتضخم.

وقد بدأت الوزارة في توفير جميع السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون بصفة مستمرة، وذلك من خلال أكثر من 42 ألف منفذ منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وفي مختلف المحافظات المصرية.

وتتضمن هذه السلع الضرورية مثل السكر والزيت وغيرها، وتتميز بأسعار مخفضة ومدعمة لتكون متاحة لجميع شرائح المجتمع وذلك بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين وتوفير الحاجات الأساسية لهم بسهولة وبأسعار ميسرة.

أسعار السلع التموينية الخاصة بشهر مارس 2024