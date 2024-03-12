استمتع بالضحك المستمر مع فيصل العيسي وشاهد مسلسل شباب البومب 12

تمكن مسلسل شباب البومب من تحقيق نجاح جماهيري كبير، ويعزى هذا الإقبال الكبير جزئيا إلى تواجد نجوم السينما المميزين في طاقم العمل بالإضافة إلى جهود المخرج الفنان عبدالرحمن محمود في تقديم عمل فني متميز تم تكريم قناة روتانا وفيصل العيسى الراعيين الرسميين للمسلسل خلال المؤتمر الصحفي وذلك لدورهم البارز في دعم وإنتاج هذا العمل الفني البارز من المقرر عرض المسلسل خلال شهر رمضان على قناة روتانا خليجية بعد أذان المغرب في خطوة متوقعة لجذب أكبر عدد من المشاهدين وفي تصريحاته وصف الفنان فيصل العيسى منتج العمل والبطل الرئيسي في البرنامج بأنه عمل فني يتسم بالطابع العائلي حيث يتناسب مع جميع أفراد الأسرة وجميع الفئات العمرية مما يعزز دوره في تعزيز الروابط الأسرية وتوفير أوقات ممتعة للجميع.

مسلسل شباب البومب 12

أكد الفنان فيصل العيسى على أهمية أن تكون قناة روتانا خليجية هي الجهة المحظوظة التي ستبث الموسم الثاني من المسلسل خلال شهر رمضان القادم نظرا لحقها الحصري في بث وإذاعة العمل وبالإضافة إلى ذلك من المقرر أن تتاح الحلقات أيضاً على قناة STC TV وعلى منصة Alooy TV عبر الإنترنت وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية العرض المتعدد القنوات بهدف وصول المسلسل لأكبر عدد ممكن من المشاهدين سواء كانوا يفضلون متابعة البرامج التلفزيونية التقليدية أو الاستمتاع بالمحتوى عبر الإنترنت ومن المتوقع أن يعزز هذا الانتشار المتعدد القنوات شعبية المسلسل ويزيد من حضوره في الساحة الفنية خلال فترة عرضه.

تردد قناة روتانا خليجية لمشاهدة شباب البومب 2024

يمكن متابعة برنامج شباب البومب على قناة روتانا خليجية لعام 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وفيما يلي الترددات لكل منهما:

قناة روتانا خليجية على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

قناة روتانا خليجية على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11843

الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

هذه الترددات تمكن مشاهدي البرنامج من استقباله بسهولة ووضوح عالٍ عبر أجهزة الاستقبال الفضائي المتاحة لديهم مما يضمن لهم متابعة الحلقات والمشاهد الشيقة لبرنامجهم المفضل شباب البومب بجودة عالية وصورة واضحة.