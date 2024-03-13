برنامج رامز جاب من الاخر 3 .. من هو ضحية رامز جلال في رامز جاب من الاخر الحلقة الثالثة رمضان 2024

برنامج رامز جاب من الاخر 3، ضحية جديدة يترقبها ملايين المشاهدين من شتى أنحاء العالم العربي، وبعد إنتهاء الحلقة الثانية التي كانت تجمع بين الفنانة مي عمر ونجلاء بدر، بدأ الكثير من المشاهدين في البحث عن الضحية الجديدة التي سوف تظهر في برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة الثالثة، وهذا نتعرف عليه خلال السطور التالية…..

برنامج رامز جاب من الاخر 3

يبحث عدد كبير من المشاهدين عن برنامج رامز جاب من الاخر 3، حلقة جديدة ينتظرها الكثير من المتابعين بسبب الأحداث الجديدة التي يعرضها رامز جلال هذا الموسم الذي قرر فيه أن يكشف عن وجهه الحقيقي دون أن يتستر أو يتنكر في شخصية أخرى على غير العادة.

ويتميز برنامج رامز جلال هذا العام بأنه يستضيف ضحيتين كان بينهما خلاف ، ففي الحلقة الأولى من البرنامج ظهر الفنان باسم سمرة برفقة الفنان أحمد السقا وأكد رامز خلال لقاءه أنهما كانا على خلاف ، وبالفعل تمكن رامز من الجمع بينهما وخرجا من الحلقة وهما متصالحان ولا توجد بينهما أي خلافات.

وفي الحلقة الثانية من برنامج رامز جاب من الآخر ، والذي جمع بين الفنانة مي عمر ونجلاء بدر وأكد رامز في بداية الحلقة أنهما على خلاف بسبب أن مي عمر طلبت من زوجها المخرج محمد سامي حذف بعض المشاهد للفنانة نجلاء بدر، وسأل رامز مي عن حقيقة هذا الأمر إلا أنها أنكرت وأكدت أنها لم تفعل هذا إلا أن نجلاء أكدت لرامز أن الأمر إنتهى ولا يوجد أي خلاف بينهما.

موعد عرض برنامج رامز جاب من الآخر الحلقة 3

يُعرض برنامج رامز جاب من الآخر على قناة mbc مصر في تمام الساعة 06:15 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 07:15 مساء بتوقيت السعودية، ويعاد عرض الحلقة في نفس اليوم في الساعة 12:00 صباحاً بتوقيت القاهرة، والساعة 01:00 صباحاً بتوقيت السعودية، كما يمكنكم مشاهدة جميع حلقات المسلسل على منصة شاهد vip.