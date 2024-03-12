رامز جلال جاب من الاخر 3 رمضان .. من هو ضحية رامز جاب من الاخر تالت يوم رمضان

بعد عرض الحلقة الأولى في يوم الاثنين الموافق 1 رمضان من برنامج رامز جاب من الآخر الذي يشتهر بمقالبه الشهيرة خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر أبدى المشاهدين استياءهم من ظهور طائر في البرنامج حيث ظهرت نعامة في حلقة الفنانين باسم سمرة وأحمد السقا وخلال الحلقة قام رامز جلال بتحذير الفنانين من الاقتراب من النعامة ما أثار تساؤلات حول سبب هذا التحذير وما إذا كان هناك خطر حقيقي من النعامة وفي الحلقة الثانية استضاف البرنامج كل من الفنانة الكبيرة مي عمر والفنانة الجميلة نجلاء بدر، واليوم سنتعرف على ضيف الحلقة الثالثة من رامز جاب من الآخر

رامز جلال جاب من الاخر 3 رمضان

ضيف الحلقة الثالثة من برنامج رامز جاب من الآخر يعتبر من المفاجآت المثيرة التي ينتظرها المشاهدون بفارغ الصبر يعتبر هذا البرنامج واحدًا من البرامج الشهيرة التي تعرض مباشرة بعد وقت الإفطار خلال شهر رمضان الكريم حيث يعرض تمام الساعة 6 مساءا بتوقيت مصر والساعة 7 مساءا بتوقيت مكة المكرمة هذا البرنامج يتميز بتقديم مجموعة من المواقف المفاجئة والمقالب الكوميدية التي يقوم بها المقدم رامز جلال بطريقة مبتكرة ومثيرة ويتخللها استضافة نجوم مشهورين يتعرضون لمواقف غير متوقعة تثير ضحك المشاهدين تعتبر الحلقة الثالثة من البرنامج لحظة مهمة يترقبها الجمهور بفارغ الصبر لمعرفة هوية الضيف الذي سيظهر فيها والمواقف المثيرة التي سيواجهها يعتبر وجود الضيف عاملا محوريا في نجاح الحلقة وجذب اهتمام المشاهدين ولذلك فإن اختيار الضيف يتم بعناية لضمان تقديم تجربة ترفيهية ممتعة ومثيرة للمشاهدين.

مواعيد عرض برنامج رامز جلال في رمضان 2024

مواعيد عرض برنامج رامز جلال في شهر رمضان لعام 2024 تتميز بالثبات والاستقرار حيث يتم عرضه بعد موعد الإفطار مباشرة وتحديدا في الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والساعة 7 مساءا بتوقيت مكة المكرمة برنامج رامز جلال يعد واحدا من البرامج الرائدة التي تستقطب انتباه الجماهير خلال شهر رمضان وتعتبر هذه المواعيد موعدا مرتقبا للكثيرين الذين ينتظرون بفارغ الصبر لمتابعة أحداث ومقالب البرنامج.