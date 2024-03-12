بالزيادة الجديدة 15% … موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 عبر وزارة التضامن الاجتماعي

تزامنا مع اقتراب موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024، تستعد وزارة النظام الاجتماعي لصرف المعاش مع تطبيق الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمعدل 15 %، ووفقا لقرار الوزارة أنه يتم صرف المعاشات في منتصف شهر مارس الجاري، حيث يستفيد من الزيادة المضافة على معاش تكافل وكرامة، أصحاب مبادرة تكافل وكرامة الذي يصل عددهم نحو 5 2 مليون عائلة مواقع 22 مليون مواطن مصري من كافة محافظات جمهورية مصر العربية المتعددة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024

أقر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024 بمعدل 15 % في شهر مارس، وهذه الزيادة النقدية بلغت بتكلفة 5.5 مليارات جنيه، وهذا يعني أن زيادة الدعم النقدي للمستحقين من برنامج تكافل وكرامة خلال هذا العام الجاري بنسبة 55 % من قيمة مبلغ المعاش الكلي، ويتم الصرف طبقا لقرار وزارة التضامن الاجتماعي في منتصف شهر مارس 2024.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 من الرقم القومي

وزارة التضامن أنه يمكن للمستحقين الاستعلام عن أسمائهم بالرقم القومي من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن، من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام من هنا

ثم قم بتحديد أيقونة الاستعلام من خلال إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة للاستعلام.

وتدوين باقي بياناتك الشخصية المطلوبة على الموقع.

ثم قم بالنقر على الاستعلام، وينتظر حتى تظهر أمامك البيانات الآتية:

نوع بطاقة الدعم النقدي.

هل بطاقة تكافل وكرامة سواء كانت متوقفة أو سارية أو متجمدة.

ولكن في حاله الإستعلام عن أسماء جديدة في برنامج تكافل وكرامة ستظهر أمامك قائمة بالأسماء موضحة نوع البطاقة هو الرصيد المالي فور الاستعلام.