وزارة العمل العراقية تُوضح اسماء المشمولين الجدد في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية المجانية للمواطنين العراقيين ومنها خدمة الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث وفرت الوزارة هذه الخدمة على منصة مظلتي العراقية حيث يمكنك تنزيل الكشوفات الخاصة بأسماء المستفيدين فن الرعاية الاجتماعية وتقوم بالبحث عن الاسم الذي تريده.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً تقوم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مظلتي من خلال الرابط .

بعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة “الاستعلام عن نتائج برنامج الرعاية الاجتماعية”.

قم باختيارالمحافظة التي تقوم فيها واختر أيضاً “الوجبة السابعة”.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل دقيق.

إدخال اسم الشخص المتقدم ورقم البطاقة الشخصية.

الضغط على أيقونة “استعلام” وسيتم تنزيل الكشوفات الخاصة بنتائج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

في النهاية يمكنك بكل سهولة البحث عن أي أسم من المتقدمين في الرعاية الاجتماعية.

شروط الموافقة على طلب الرعاية الاجتماعية

يريد الكثير من المواطنين العراقيين معرفة الضوابط والشروط المطلوبة للتقديم على دعم الرعاية الاجتماعية وتتمثل الشروط في الآتي: