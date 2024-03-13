تكنولوجيا

سامسونج تُذهل الجميع! هاتف جديد ببطارية خارقة في الفئة المتوسطة!

shehabelgobaryph2منذ 9 ساعات
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تعرف شركة سامسونج دائماً بمنتجاتها عالية الجودة والدقة، كما تحرص دائما على طرح هواتف ذكية تناسب جميع الفئات، وكان أخرها إصدارها هاتف ذات بطارية قوية وبسعر مناسب جدا، ولأن الكثير يتساءل ويبحث عن مواصفات ذلك الهاتف سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، بأقوى بطارية سامسونج تطرح أحدث موبايل للفئة المتوسطة.

مواصفات هاتف Samsung galaxy M15 5G

يحمل هاتف Samsung galaxy M15 5G العديد من المواصفات الرائعة التي جعلت الكثير يتساءل عنها وهي كما يلي.

اسم الهاتفSamsung galaxy M15 5G
نوع الشريحةNano SIM
عدد الشرائحاثنين
GPRSيدعم
Edgeيدعم
نوع الشاشةSuper Amoled
حجم الشاشة6,5 بوصة
نسبة سطوع الشاشة٨٠٠ شمعة
معدل التحديث٩٠ ميجا هرتز
ألوان الهاتفمتوافرا بالألوان التالية، الأزرق الداكن، الأزرق الفاتح، الرمادي
نوع المعالج MediaTek Dimensity 6100
عدد الأنويةثماني النواة
سعة التخزين الداخلية١٢٨ جيجا بايت
نظام التشغيلاندرويد ١٤
عدد الرامات٤ جيجا بايت
سعة البطارية٦٠٠٠ ملي امبير
نسبة قوة الشحن٢٥ وات
عدد الكاميرات٣ كاميرات
دقة الكاميرا الخلفية٥٠ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية١٣ ميجا بيكسل

مميزات هاتف Samsung galaxy M15 5G

لهاتف Samsung galaxy M15 5G العديد من المميزات التي جعلت الكثير يرغب في شرائه ومنها ما يلي:

  • أن ذلك الهاتف يحمل العديد من الألوان العصرية والحديثة وذات شكل جذاب وأنيق يناسب جميع الأذواق والاعمار.
  • كذلك أيضاً يدعم ذلك الهاتف شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٥ بوصة تمكنك من الرؤية والمشاهدة بوضوح.
  • كذلك أيضاً يدعم سماعات استريو عالية الجودة والدقة تمنحك صوت نقي وواضح.
  • وأيضا يحتوي على بطارية قوية وشحن سريع جدا.
  • بالإضافة أيضاً إلى جودة ودقة الكاميرا الخلفية والأمامية التي تمنحك صورة نقية وجميلة وواضحة.

سعر هاتف Samsung galaxy M15 5G

  • بعد أن أعلنت شركة سامسونج جالكسي عن مواصفات ذلك الهاتف الرائعة بدء الكثير يبحث عن أسعاره.
  • ولكن لم تعلن الشركة حتى الآن عن أسعار ذلك الهاتف ذات المواصفات الجيدة والرائعة، وفور الإعلان عنها سوف نذكره لكم.
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shehabelgobaryph2منذ 9 ساعات
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