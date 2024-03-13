سامسونج تُذهل الجميع! هاتف جديد ببطارية خارقة في الفئة المتوسطة!

تعرف شركة سامسونج دائماً بمنتجاتها عالية الجودة والدقة، كما تحرص دائما على طرح هواتف ذكية تناسب جميع الفئات، وكان أخرها إصدارها هاتف ذات بطارية قوية وبسعر مناسب جدا، ولأن الكثير يتساءل ويبحث عن مواصفات ذلك الهاتف سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، بأقوى بطارية سامسونج تطرح أحدث موبايل للفئة المتوسطة.

مواصفات هاتف Samsung galaxy M15 5G

يحمل هاتف Samsung galaxy M15 5G العديد من المواصفات الرائعة التي جعلت الكثير يتساءل عنها وهي كما يلي.

اسم الهاتف Samsung galaxy M15 5G نوع الشريحة Nano SIM عدد الشرائح اثنين GPRS يدعم Edge يدعم نوع الشاشة Super Amoled حجم الشاشة 6,5 بوصة نسبة سطوع الشاشة ٨٠٠ شمعة معدل التحديث ٩٠ ميجا هرتز ألوان الهاتف متوافرا بالألوان التالية، الأزرق الداكن، الأزرق الفاتح، الرمادي نوع المعالج MediaTek Dimensity 6100 عدد الأنوية ثماني النواة سعة التخزين الداخلية ١٢٨ جيجا بايت نظام التشغيل اندرويد ١٤ عدد الرامات ٤ جيجا بايت سعة البطارية ٦٠٠٠ ملي امبير نسبة قوة الشحن ٢٥ وات عدد الكاميرات ٣ كاميرات دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ١٣ ميجا بيكسل

مميزات هاتف Samsung galaxy M15 5G

لهاتف Samsung galaxy M15 5G العديد من المميزات التي جعلت الكثير يرغب في شرائه ومنها ما يلي:

أن ذلك الهاتف يحمل العديد من الألوان العصرية والحديثة وذات شكل جذاب وأنيق يناسب جميع الأذواق والاعمار.

كذلك أيضاً يدعم ذلك الهاتف شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٥ بوصة تمكنك من الرؤية والمشاهدة بوضوح.

كذلك أيضاً يدعم سماعات استريو عالية الجودة والدقة تمنحك صوت نقي وواضح.

وأيضا يحتوي على بطارية قوية وشحن سريع جدا.

بالإضافة أيضاً إلى جودة ودقة الكاميرا الخلفية والأمامية التي تمنحك صورة نقية وجميلة وواضحة.

سعر هاتف Samsung galaxy M15 5G