مسلسل الحشاشين الحلقة 3 لاروزا وموعد العرض والاعادة على قناة dmc و dmc دراما

كشفت شبكة قنوات dmc عن موعد إعادة عرض الحلقة الثانية من مسلسل الحشاشين الذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبد العزيز عبر قناة dmc وذلك من خلال منشور نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك وتم هذا الإعلان قبل ساعات من موعد عرض الحلقة الجديدة بهدف منح جمهور المسلسل الفرصة لمتابعة الأحداث الشيقة التي تدور حول حياة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين التي تعتبر واحدة من أخطر الجماعات الدموية في التاريخ المسلسل يقدم للمشاهدين رحلة مثيرة عبر الزمن لاستكشاف حياة حسن الصباح وتجاربه الصعبة في تأسيس جماعة الحشاشين والتي اشتهرت بنشاطها الإجرامي وتاريخها المثير وتتناول الحلقات العديد من الأحداث والمواقف الدرامية التي تلقي الضوء على الصراعات والتحديات التي واجهها حسن الصباح خلال رحلته في بناء إمبراطوريته الإجرامية.

مسلسل الحشاشين الحلقة 3 لاروزا

تقدم قناة dmc إعادة حلقات مسلسل الحشاشين وتتضمن القائمة مجموعة متنوعة من المواعيد على مدار اليوم حيث يكون العرض الرئيسي الساعة التاسعة والربع مساءا بالإضافة إلى ذلك يعاد الحلقات مرتين في الثانية إلا ربع صباحا وفي الرابعة والربع مساءا أما بالنسبة لقناة dmc دراما فإن إعادة حلقة 2 من مسلسل الحشاشين تبدأ مع موعد عرض الحلقة الأساسي في الساعة 11 مساءا وتتبعها إعادة الحلقة في الساعة 6:30 صباحا في اليوم التالي وفي الساعة 1:30 مساءا.

هذه المواعيد المتنوعة تمنح المشاهدين الفرصة لمتابعة المسلسل في الوقت الذي يناسبهم سواء كانوا يفضلون مشاهدته في المساء بعد العمل أو في الصباح قبل الذهاب للعمل أو حتى في فترة الظهيرة وتظهر هذه الجداول المتنوعة التزام القناة بتقديم خدمة شاملة لمشاهديها ما يعكس اهتمامها برضا واحتياجات جمهورها المتنوع.