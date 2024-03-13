اخيرا على dmc.. حقيقة عرض موعد مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني وكافة القنوات الناقله الان

موعد مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني الذي طال انتظاره بعد أن حقق الجزء الأول من المسلسل نجاح غير مسبوق، وذلك بسبب الأحداث المشوقة التي جذبت إليه عدد كبير من المشاهدين، ومع بداية شهر رمضان وظهور قائمة المسلسلات الجديدة بدأ الأشخاص يبحثون عن الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، حيث أكد المخرج محمد سامي سابقًا عن وجود جزء ثاني من المسلسل وأنه سوف يتم عرضه في السباق الرمضاني 2024 لهذا العام، لذا سوف نتعرف إذا كان هناك جزء آخر من المسلسل أم لا خاصةً بعد مرور أول أيام الشهر الكريم.

موعد مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني

مع بداية شهر رمضان ازداد البحث عن موعد مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني الذي كان في انتظاره الكثير من المشاهدين، لكن قبل البدء بالسباق الرمضاني أعلن الفنان محمد رمضان عن عدم مشاركته في أي عمل لهذا العام وأن مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني سوف يتم التحضير له قريبًا ليشارك في رمضان 2025، ويعتبر المسلسل واحد من المسلسلات التي حصلت على نجاح كبير، حيث حقق أعلى نسبة مشاهدة لذلك فقد طالته الكثير من الشائعات حول مشاركته في الماراثون الرمضاني الحالي.

قصة مسلسل جعفر العمدة

تأتي أحداث المسلسل في إطار درامي حيث تدور قصته حول المعلم جعفر المتزوج من أربعة نساء ويتم اختطاف ابنه الوحيد منذ بداية المسلسل وتتوالى الأحداث فيما بعد للبحث عنه، ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في المسلسل هم كالتالي:

محمد رمضان.

مي كساب.

أحمد داش.

زينه.

إيمان العاصي.

هالة صدقي.

فريدة سيف النصر.

منة فضالي.

منذر ريحانة.

عصام السقا.

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