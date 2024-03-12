بدون شروط.. طريقة الاشتراك في فوازير غازي الذيابي 2024 الموسم الاخير ما هي الجوائز المقدمة؟

نقدم لكم طريقة الاشتراك في فوازير غازي الذيابي 2024، حيث تعد فوازير غازي الذيابي من أبرز فوازير شهر رمضان المبارك المحببة للجميع صغارًا وكبارًا حيث تقدم للفائزين جوائز ثمينة تصل إلى أكثر من 20 سيارة فخمة وذلك بدعم من دخون الإماراتية، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

طريقة الاشتراك في فوازير غازي الذيابي 2024

يتطلع الكثيرون بشغف لمعرفة طريقة الاشتراك في فوازير غازي الذيابي 2024 حيث تتميز هذا العام بتقديم العديد من الجوائز الثمينة القيمة للفائزين التي تصل إلى 20 سيارة لكزس أحدث إصدار هذا إلى جانب العديد من الجوائز النقدية ، ويمكن الاشتراك في فوازير غازي الذيابي من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلكترونيًا إلى الصفحة الرسمية الخاصة بدخون الإماراتية.

قم بمتابعة الصفحة على تويتر.

شارك في الإجابة عن سؤال المسابقة اليومي.

استخدم هاشتاج # فوازير- غازي- الذيابي.

جوائز فوازير غازي الذيابي 2024

يعد غازي الذيابي من أبرز رجال الأعمال في العالم العربي، ويقدم هذه الجوائز دعمًا منه وتشجيعًا للشباب على تحقيق أحلامهم، حيث يسعى دائمًا إلى تحفيز الشباب وتوجيههم إلى المسار الصحيح، وتتمثل جوائز فوازير غازي الذيابي في المواسم السابقة فيما يلي:

الموسم الأول: كانت الجائزة عبارة عن سيارة.

الموسم الثاني: تطورت الجائزة فكانت 3 سيارات.

الموسم الثالث: أصبحت الجوائز 6 سيارات وذلك في العام الماضي 2023.

الموسم الرابع: سيقام في شهر رمضان الحالي، وقد تم الإعلان عن عدد 20 سيارة لكزس أحدث إصدار.

أرقام الاشتراك في مسابقة فوازير غازي الذيابي

يمكنكم الاشتراك في فوازير غازي الذيابي 2024 عن طريق الاتصال بالأرقام التالية: