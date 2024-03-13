وفري فلوسك… عروض كازيون رمضان 2024 خصومات كبيرة تصل إلى 30%

خلال هذه الفترة يتجه الكثير من المواطنين نحو البحث عن أحدث عروض كازيون ليوم الاربعاء الموافق 13 مارس 2024 يعتبر سلسلة متاجر كازيون من بين المراكز الرائدة في تقديم العروض والتخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك الأطعمة والأجهزة الكهربائية ومستلزمات النظافة تبحث ربات البيوت عن هذه العروض خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك حيث يسعى الجميع لتوفير الوقت والمال أثناء التسوق. في هذا السياق يتوقع الكثيرون أن تقدم كارفور عروض مميزة وخصومات جذابة على مختلف السلع الضرورية والمنتجات الاستهلاكية.

عروض كازيون رمضان 2024

تطبق خصومات وتخفيضات مذهلة على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية بنسبة تصل إلى 50٪ في جميع فروع كازيون ماركت ابتداءا من يوم الاربعاء الموافق 13 مارس 2024 الذي يعد اليوم الأول من شهر رمضان المبارك سوف تسليط الضوء على أحدث العروض والتخفيضات المتاحة في كازيون ماركت، والتي تتضمن:

عرضا مذهلاً على سعر الأرز المصري بقيمة 31.95 جنيها مصريا بدلا من 34.95 جنيهًا.

خصم مميز على زيت الذرة كريستال بسعة 2.2 لتر بسعر 319.95 جنيهًا مصريا بدلاً من 329.95 جنيهًا مصريا.

تخفيض على زبدة الصفراء بوزن 1 كجم بسعر 129.95 جنيها مصريا بدلا من 131.95 جنيها مصريا.

عرض مميز على صابون اليدين من ماركة دورو بوزن 100 جرام بسعر 44.95 جنيهًا مصريًا بدلا من 49.95 جنيهًا مصريا.

تخفيض على مناديل المطبخ الجامبو رول من ماركة زينة بسعر 59.95 جنيهًا مصريًا.

خصومات كبيرة تصل إلى 30% في فروع كازيون اليوم

يستمر كازيون في تقديم عروض مذهلة خلال عام 2024 حيث تمتد هذه العروض حتى يوم 14 مارس مما يتيح للعملاء الاستمتاع بأفضل الصفقات خلال هذا الشهر الفضيل تشمل العروض تخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية مثل السكر، الزيت، الأرز، الفول، ومنتجات رمضان مثل ياميش، وقمر الدين، والبلح، والتمر، والسوبيا بالإضافة إلى المنتجات المعلبة والزبادي تتوفر هذه العروض اعتبارا من 8 مارس وتستمر حتى 14 مارس مما يتيح للمواطنين فرصة استثنائية لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة في ظل ارتفاع الأسعار.