هام وعاجل.. تحديد مواعيد امتحانات النقل 2024 والشهادة الاعدادية وفق لوزارة التربية والتعليم

يبحث الكثير من الأشخاص عن مواعيد امتحانات النقل 2024 والشهادة الإعدادية من أجل معرفة موعد اجازة نهاية العام، وذلك بعد أن وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على تعديل مواعيد هذه الامتحانات وأيضا امتحانات الدبلومات الفنية مع الالتزام بهذه المواعيد لكافة المديريات والإدارات التعليمية التي تم اعتمادها والإعلان عنها.

مواعيد امتحانات النقل 2024

يوجد موعد محدد يتم فيه إجراء امتحانات النقل 2024 والشهادة الإعدادية الخاصة بنهاية العام وهذه المواعيد تتمثل في الآتي

أوضحت الوزارة في خطاب لها أنه سوف تبدأ امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم 4 من شهر مايو عام 2024.

كما يتم الإنتهاء من هذه الامتحانات لكافة المراحل التعليمية في يوم 23 من شهر مايو لهذا العام.

كما حدد الدكتور رضا حجازي مواعيد امتحانات نهاية العام للدبلومات الفنية على أن تكون بداية من يوم 25 من شهر مايو.

يتم الانتهاء من مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية في يوم 6 من شهر يونيو عام 2024 مع الحرص على مواعيد الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة

تم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية والأدبية وهذا الجدول مقسم إلى الآتي