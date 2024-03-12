أخبار التعليم
هام وعاجل.. تحديد مواعيد امتحانات النقل 2024 والشهادة الاعدادية وفق لوزارة التربية والتعليم
يبحث الكثير من الأشخاص عن مواعيد امتحانات النقل 2024 والشهادة الإعدادية من أجل معرفة موعد اجازة نهاية العام، وذلك بعد أن وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على تعديل مواعيد هذه الامتحانات وأيضا امتحانات الدبلومات الفنية مع الالتزام بهذه المواعيد لكافة المديريات والإدارات التعليمية التي تم اعتمادها والإعلان عنها.
مواعيد امتحانات النقل 2024
يوجد موعد محدد يتم فيه إجراء امتحانات النقل 2024 والشهادة الإعدادية الخاصة بنهاية العام وهذه المواعيد تتمثل في الآتي
- أوضحت الوزارة في خطاب لها أنه سوف تبدأ امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم 4 من شهر مايو عام 2024.
- كما يتم الإنتهاء من هذه الامتحانات لكافة المراحل التعليمية في يوم 23 من شهر مايو لهذا العام.
- كما حدد الدكتور رضا حجازي مواعيد امتحانات نهاية العام للدبلومات الفنية على أن تكون بداية من يوم 25 من شهر مايو.
- يتم الانتهاء من مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية في يوم 6 من شهر يونيو عام 2024 مع الحرص على مواعيد الامتحانات.
جدول امتحانات الثانوية العامة
تم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية والأدبية وهذا الجدول مقسم إلى الآتي
- امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية يكون في يوم الاثنين الموافق 10 من شهر يونيو.
- امتحان الاقتصاد والإحصاء يوافق يوم الأربعاء 12 من شهر يونيو.
- امتحان اللغة العربية يكون يوم السبت الموافق 22 من شهر يونيو.
- امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 25 من شهر يونيو.
- امتحان الفيزياء أو التاريخ يوم السبت 29 من شهر يونيو.
- اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء 2 من شهر يوليو.
- امتحان مادة الكيمياء أو الجغرافيا يوم السبت 6 من شهر يوليو.
- مادة الجيولوجيا أو علم النفس والاجتماع والهندسة الفراغية يوم الاربعاء 10 من شهر يوليو.
- مادة التفاضل والتكامل يوم السبت 13 يوليو.
- مادة الأحياء أو الاستاتيكا أو الفلسفة يوم الأربعاء 17 يوليو.
- مادة الديناميكا يوم السبت 20 يوليو.