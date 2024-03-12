حصريًا HD… مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 16 موعد بث الحلقة وتردد القنوات الناقلة له

ينتظر الأفراد مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 16، حيث أن هذا المسلسل من المسلسلات التاريخية التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص على مستوى الوطن العربي ودولة تركيا، كما أن هذا العمل يتم بثه على جميع الشاشات الفضائية خلال هذا العصر، حيث أنه يجمع بين الدراما والأحداث التاريخية، وفي هذا المقال سنتعرف على موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 16

يبحث جمهور مسلسل صلاح الدين الأيوبي عن موعد عرض المسلسل، حيث أن هذا المسلسل يحكي عن تاريخ صلاح الدين الأيوبي الذي يرتبط اسمه بالانتصارات والعزة والشرف التي حققها للمسلمين والعرب، كما أنه هو من حرر المسجد الأقصى من الصليبيين، وأيضًا يتم عرض المسلسل الحلقة 16 يوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر مارس الجاري على قناة TRT1، كما أنه سيتم بثها باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية يوم الأربعاء في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما هو تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل صلاح الدين؟

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من القنوات العربية التي تقوم ببث مسلسل صلاح الدين الأيوبي باللغة العربية، كما أن هذه القناة اهتمت بنقل المسلسلات التركية، ويمكن لمشاهدي مسلسل صلاح الدين تنزيل قناة الفجر لمتابعة المسلسل من خلال القمر الصناعي نايل سات، عبر التردد الآتي:

التردد : 12034

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

ما القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي؟

يوجد العديد من القنوات العربية التي تقوم بنقل المسلسل التاريخي صلاح الدين الأيوبي، وهذه القنوات هي: