مواعيد مسلسل ولاد بديعة والقنوات الناقلة تابع سلافة معمار في رمضان 2024

نوفر إليكم الآن كافة التفاصيل التي تخص مواعيد مسلسل أولاد بديعة حيث أحدث مسلسل “ولاد بديعة” ضجة هائلة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد عرض حلقته الأولى أمس، حيث بدأ الجمهور بالبحث عن جداول عرض هذا العمل الذي يتألق ببطولة النجمة سلافة معمار خلال شهر رمضان لعام 2024، وقاموا بالتحقق من القنوات الناقلة له، كما توقع العديد من المشاهدين أن يتربع مسلسل “ولاد بديعة” على عرش المسلسلات السورية لرمضان 2024، نظرًا للانطلاقة القوية التي شهدتها الحلقة الأولى من هذا العمل الذي يجمع نخبة من ألمع نجوم الفن.

وسوف نقوم معكم الآن بعرض مواعيد المسلسل عبر قنوات ام بي سي والإعادة بكافة التوقيتات :-

مواعيد عرض مسلسل ولاد بديعة رمضان 2024

القناة الناقلة موعد العرض في سوريا موعد العرض في مصر موعد العرض في السعودية موعد العرض في الإمارات MBC Drama الساعة 1:00 ظهرًا الساعة 12:00 ظهرًا الساعة 1:00 ظهرًا الساعة 2:00 ظهرًا القناة الناقلة موعد إعادة العرض في سوريا موعد إعادة العرض في مصر موعد إعادة العرض في السعودية موعد إعادة العرض في الإمارات MBC Drama الساعة 7:00 مساءً والساعة 3:00 صباحًا الساعة 6:00 مساءً والساعة 2:00 صباحًا الساعة 7:00 مساءً والساعة 3:00 صباحًا الساعة 8:00 مساءً والساعة 4:00 صباحًا ترددات القنوات الناقلة لمسلسل ولاد بديعة

تردد قناة MBC دراما

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11276

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

منصات عرض مسلسل ولاد بديعة

ويتم إذاعة المسلسل أونلاين عبر منصة شاهد

قصة المسلسل السوري ولاد بديعة

أما عن قصة المسلسل فتتناول أحداث مسلسل “ولاد بديعة” قصة مشوقة مليئة بالتشويق والإثارة، حيث يتنافس أربعة أشقاء على إرث عائلتهم ويسعون جاهدين لاستبعاد شقيقهم غير الشرعي من حصة الإرث، ما يفتح بابًا لصراعات معقدة ومواجهات حادة، حيث تقوم النجمة السورية سلافة معمار بدور “سكر”، الراقصة الشجاعة التي تتحدى الظروف الصعبة، وتواجه تحديات عائلية معقدة تضعها في مواجهة مستمرة مع عدم الاستقرار الأسري والتوترات الداخلية.