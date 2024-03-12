شوف اسمك نزل ولا لسه.. رابط الاستعلام عن الاسماء الجدد في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخير

رابط اسماء الرعاية الاجتماعية، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بالإعلان عن اقتراب موعد ظهور أسماء المشمولين الجدد في الرعاية الاجتماعية وأتاحت رابط لسهولة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال الدخول على منصة مظلتي أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية وهذا ما سنتناول الحديث عنه وعن الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

رابط اسماء الرعاية الاجتماعية

يريد الأشخاص المقدمين في الرعاية الاستعلام عن رابط اسماء الرعاية الاجتماعية ويمكنهم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية من خلال الرابط

قم بالبحث عن قائمة “الخدمات المقدمة”.

يجب أن تقوم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح وهي: رقم الهوية الوطنية والاسم وأي معلومات أخرى.

في النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” لتقديم النموذج وبعد ذلك سيتم عرض كافة النتائج التي تحتوي على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد بعض الشروط والضوابط للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وهي كالآتي: