أخبار
شوف اسمك نزل ولا لسه.. رابط الاستعلام عن الاسماء الجدد في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخير
رابط اسماء الرعاية الاجتماعية، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بالإعلان عن اقتراب موعد ظهور أسماء المشمولين الجدد في الرعاية الاجتماعية وأتاحت رابط لسهولة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال الدخول على منصة مظلتي أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية وهذا ما سنتناول الحديث عنه وعن الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.
رابط اسماء الرعاية الاجتماعية
يريد الأشخاص المقدمين في الرعاية الاستعلام عن رابط اسماء الرعاية الاجتماعية ويمكنهم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولاً قم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية من خلال الرابط
- قم بالبحث عن قائمة “الخدمات المقدمة”.
- يجب أن تقوم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح وهي: رقم الهوية الوطنية والاسم وأي معلومات أخرى.
- في النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” لتقديم النموذج وبعد ذلك سيتم عرض كافة النتائج التي تحتوي على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.
شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية
قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد بعض الشروط والضوابط للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وهي كالآتي:
- يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية العراقية ومقيم في العراق بشكل حقيقي وإقامة مستمرة.
- ألا يحصل المتقدم على أي معاشات تأمين اجتماعي سابقة.
- لكي يحصل المتقدم على دعم الرعاية الاجتماعية يجب ألا يقل عمره عن 16 عام ولا يتجاوز 60 عام سواء كان رجلاً أو امرأة.
- ألا يكون الشخص المتقدم في وظيفة حكومية حتى يكون مستحق للدعم الاجتماعي.
- يحق لكافة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أن يحصلوا على دعم الرعاية الاجتماعية.
- حتى يتم قبول النساء الأرامل والمطلقات في دعم الرعاية الاجتماعية يجب أن يكون لديهن حضانة لأطفالهن “في حالة وجود أطفال”.