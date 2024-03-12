دروب المرجلة مسلسل درامي مثير ينضم إلى قائمة عروض قناة السعيدة في رمضان 2024

تستعد قناة السعيدة لتقديم أحدث مسلسلات الدراما في رمضان 2024 وهو المسلسل الجديد “دروب المرجلة” الذي يعتبر من بين أبرز الأعمال الرمضانية في هذا العام ويضم نخبة من أبرز نجوم الفن، ويبحث الكثير من المتابعين عن موعد عرض المسلسل والتفاصيل المتعلقة بها، يرجي متابعة المقال للتعرف علي المزيد من التفاصيل.

مسلسل دروب المرجلة رمضان 2024

يتألق “دروب المرجلة” بتجمع فني مبهر يضم أبرز نجوم الدراما، حيث يشارك في بطولته كوكبة من الأسماء المميزة مثل صلاح الوافي، زيدون العبيدي، سمير قحطان، شروق محمد، محمد الحرازي، نوال عاطف، اشواق علي، زين العابدين ابلان، صالح العولقي، وهديل مانع. ومن المعروف عن هؤلاء النجوم الاحترافية والتميز في تقديم أدوار مختلفة ومتنوعة، مما يضمن تقديم أداء استثنائي ومؤثر في هذا العمل الدرامي.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز المسلسل بإخراجه الراقي الذي يتولاه الفنان المبدع وليد العلفي، الذي يبدع في تقديم الأعمال الدرامية ذات الجودة العالية والقصص المشوقة.

قصة تعكس واقع الحياة في اليمن

“دروب المرجلة” ليس مجرد مسلسل درامي عادي، بل يعد رحلة مميزة تأخذ المشاهدين في رحلة إلى أعماق اليمن وترسم لهم صورة واقعية عن التحديات التي تواجه المسافرين في هذا البلد العريق. يركز المسلسل على مواضيع حيوية مثل قطع الطرق والنهب، ويسلط الضوء على الظروف الصعبة التي يتعرض لها الأفراد خلال رحلاتهم في أرجاء اليمن.

باختصار، “دروب المرجلة” يعد مسلسلًا مميزًا يجمع بين الإثارة والتشويق، ويقدم قصة تعكس واقع الحياة في اليمن بشكل مؤثر وواقعي. بفضل جودته العالية وفريق عمله المتميز، يعد هذا المسلسل واحدًا من أبرز الإنتاجات الدرامية المتوقعة لشهر رمضان 2024.

تردد قناة السعيدة الناقلة لمسلسل دروب المرجلة

يمكنكم مشاهدة مسلسل دروب المرجلة كاملة علي قناة السعيدة يوميا في رمضان 2024 علي قناة السعيدة ونتناول معكم التردد الخاص بالقناة كالتالي

تردد قناة السعيدة 2024 علي نايل سات

جودة القناة SD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

التردد 11098.

تردد قناة السعيدة 2024 علي عرب سات