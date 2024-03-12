السجل المدني بيفتح الساعة كام في رمضان؟ .. اعرف الموعد عشان مش تروح وترجع

السجل المدني بيفتح الساعة كام في رمضان، يشهد شهر رمضان 2024 زيادة في البحث عن مواعيد عمل السجل المدني في رمضان، حيث يسعى المواطنون إلى إتمام معاملاتهم خلال هذا الشهر الفضيل، يتميز شهر رمضان بتغييرات في ساعات العمل، حيث يتم استثناء موظفي مكاتب السجل المدني من العمل في بعض الساعات لتسهيل إفطارهم.

السجل المدني بيفتح الساعة كام في رمضان؟

تم تعديل مواعيد عمل السجل المدني خلال شهر رمضان لتخفيف الازدحام المروري وضمان وصول الجميع إلى منازلهم قبل وقت الإفطار، مع مراعاة مصلحة المواطنين، تستقبل مكاتب السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية الجمهور لإنهاء الأوراق الرسمية، مثل القيد وشهادات الميلاد ووثائق الطلاق، خلال فترة تصل إلى 6 ساعات يوميًا خلال شهر رمضان المبارك.

بدءًا من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا.

بالإضافة إلى الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساءً.

يستمتع الموظفون بأجازتهم الأسبوعية فقط يومي الجمعة والسبت.

إضافة إلى الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر، وفقًا لقانون العمل المصري الذي ينظم العلاقة بين الموظفين والمؤسسات.

الخدمات المقدمة في مكاتب السجل المدني

يوفر مكاتب السجل المدني التابعة لوزارة الداخلية خدمات متنوعة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، تشمل استخراج بطاقة الرقم القومي الجديدة، وبطاقة الرقم القومي بدل تالف، بالإضافة إلى استخراج القيد العائلي، وشهادة الميلاد المميكنة، وقسيمة الزواج والطلاق المميكنة، وشهادة الوفاة المميكنة.

الأوراق اللازمة لاستخراج شهادات من السجل المدني

بعد تقديم كل الوثائق المطلوبة لكل نوع من الوثائق، يتم إجراء فحص دقيق للتأكد من صحة المستندات المقدمة قبل استخراج الوثائق المطلوبة، بهدف حماية الأوراق الرسمية ومنع التزوير، وفي حال عدم تناسب مواعيد العمل الرسمية مع مواعيد المواطنين خلال شهر رمضان، تقدم مصلحة الأحوال المدنية خدمات الاستخراج الإلكتروني بشكل ميسر وسهل.

كيفية استخراج الخدمات بمصلحة الأحوال المدنية إلكترونيًا